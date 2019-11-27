Kepez’de 100 bin konuta doğal gaz geldi

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşması tamamlanan mahallelerini, temiz ve ucuz enerji doğal gaz konforuyla buluşturuyor. Belediye ve gaz dağıtım şirketi işbirliği ile ilçede 23 mahallede 100 bine yakın konutun kapısına kadar doğal gaz getirildi. Kepez’de 2020’de doğal gaz ağına yeni mahalleler eklenecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, göreve geldiği 2009’da ilçenin çözme sözü verdiği sorunlarından bir tanesi de kış aylarında yaşanan hava kirliliğiydi. Başkan Tütüncü, hava kirliliği sorununu ortadan kaldırmak amacıyla bu yıldan itibaren ilçeyi temiz enerji doğal gazla tanıştırmaya başladı. Antalya’da ilk doğal gazın geldiği ilk merkez ilçe de Kepez oldu. Belediye, vatandaşın ucuz ve temiz enerjiyi kullanabilmesi için alt yapı yatırımları ile imara uygun yapılaşması tamlanan mahallelere doğal gaz yatırımının gelmesine büyük önem verdi. Başkan Tütüncü de hemşehrilerinin ucuz ve temiz enerjiyi kullanabilmesi amacıyla titiz bir çalışma gerçekleştirdi.



"23 Mahalleye ucuz ve temiz enerji"

Kepez Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi işbirliğinde Kepez’de, 11 yılda 23 mahallede 100 bine yakın konutun kapısına kadar doğal gaz getirildi.

Daha çok Kepezliyi ucuz ve temiz enerjiyle buluşturmak için çalışan Başkan Hakan Tütüncü, gaz dağıtım şirketi Enerya ile 2020’de ilçede yapılacak doğal gaz yatırımlarını planlamak amacıyla bir toplantı yaptı. İki kurumun bürokratlarının katıldığı toplantıda, 2020’de ilçede doğal gaz yatırımının yapılacağı bölgeler konuşuldu.



"2020’de doğal gaz ağı büyüyecek"

Tütüncü, toplantının ardından, “2009'da göreve geldiğimizde çözmemiz gereken en önemli sorunlardan biri de hava kirliliğiydi. En köklü çözüm temiz enerjiydi. Kepez'i doğal gaz ile tanıştırdık. Azimle çalıştık ve dönemimizde 100 bin konutun kapısına kadar doğal gazı getirdik. İmara uygun yapılaşması ile alt ve üst yapı yatırımları tamamlanan mahallelerimizin doğal gaz talepleri vardı. Bu talepleri gaz dağıtım firmasına ilettik. Her zaman söylediğimiz gibi Kepezli hemşehrilerim, hizmetin en iyisini hak ediyor. Bu kapsamda ucuz ve temiz enerjiyi, talep edilen mahallelere götürmek için titizlikle çalışıyoruz. Toplantıda mahallelerimizin doğal gaz taleplerini gaz dağıtım şirketine ilettik. Hemşehrilerime,2020'de yeni yatırımlarla doğal gaz şebeke ağını büyüteceğimizin müjdesini vermek istiyorum” açıklamasını yaptı.

ANTALYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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