Büyükşehir’den ilçe otogarlarına bakım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir’den ilçe otogarlarına bakım

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe otogarlarının eksiklerini tamamlıyor. Alanya ve Kemer otobüs terminallerinde tadilat ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir’den ilçe otogarlarına bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe otogarlarının eksiklerini tamamlıyor. Alanya ve Kemer otobüs terminallerinde tadilat ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.
Yaz ayları başta olmak üzere yıl boyu yerli ve yabancı yüz binlerce kişiyi ağırlayan Alanya Otogarı’nda alt yapının eski olması nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorunu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde çözülmüştü. Alanya Otogarı’nda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otogarın güvenliğini sağlayan MOBESE kameralarının bakımını gerçekleştirdi ve hatları yeniledi. Diğer yandan otogar içindeki refüjlerde ise park ve bahçeler ekipleri tarafından düzenleme yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Kemer Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de tadilat çalışması gerçekleştirdi. Terminali çatısında oluşan kırık ve çatlaklara müdahale eden ekipler, detaylı bir çalışma yaptı. Terminal esnafı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ANTALYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Amazon kadın' Çiğdem Çakır: Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum
YEREL HABERLER 'Amazon kadın' Çiğdem Çakır: Ölmek istemiyorum, ...
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı
YEREL HABERLER Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı ...
Konyaaltı sahilinde görüntü kirliliği
YEREL HABERLER Konyaaltı sahilinde görüntü kirliliği
Kepez’de 100 bin konuta doğal gaz geldi
YEREL HABERLER Kepez’de 100 bin konuta doğal gaz geldi
Antalya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da "Kim Kardashian poposu" ilgi görüyor Antalya'da sağlık turizmi için gelen kişiler, ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın poposundan yaptırmak istiyor Medstar Antalya Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Serkan İlhan: "‘Brezilya poposu’ dediğimiz ameliyat var, aldığımız yağları popoya vererek, Brezilya ırkında olan kalçanın geniş olduğu görüntüye sahip olunuyor, bu konuda talep çok yoğun" "Yabancılar kadar Türkler de Brezilya poposu ameliyatına ilgi gösteriyor, en çok Kim Kardashian poposu örnek gösteriliyor" "Kişinin başkasına güzel görünmek için ameliyat olması, bu riskleri alması doğru bir durum değildir, bunun farkına vardığımızda ameliyatı yapmıyoruz"
YEREL HABERLER Antalya'da "Kim Kardashian poposu" ilgi ...
Bulgar işadamı Remziev: "Kumluca'dan sera ve hazır sebze alacağız" 19 ülkeden 50 iş adamı Antalya'da
YEREL HABERLER Bulgar işadamı Remziev: "Kumluca'dan sera ve hazır ...
Muratpaşa'dan hkadın sağlığı için konferans
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan hkadın sağlığı için konferans
Sezon sona erdi, yatlar karaya çekildi
YEREL HABERLER Sezon sona erdi, yatlar karaya çekildi
Başpehlivan Ali Gürbüz kaza geçirdi
YEREL HABERLER Başpehlivan Ali Gürbüz kaza geçirdi
Artık bacası tütmeyen fabrika, şehrin mirasını barındırıyor
YEREL HABERLER Artık bacası tütmeyen fabrika, şehrin mirasını ...
Başkan Tütüncü’den Kepezli çocuklara doğum günü
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den Kepezli çocuklara doğum günü
Enerya, ‘evinize kış gelmesin’ kampanyasını 31 Aralık’a kadar uzattı
YEREL HABERLER Enerya, ‘evinize kış gelmesin’ kampanyasını 31 ...
Belediye Başkanı Ulutaş’ın acı günü
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ulutaş’ın acı günü
Antalyaspor'dan hakem tepkisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan hakem tepkisi
Antalyaspor’dan hakem açıklaması Antalyaspor Yönetim Kurulu: “Biz hediye istemiyoruz. ‘Gördüğünüzü futbolun adaleti içinde uygulayın”
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan hakem açıklaması Antalyaspor Yönetim ...
Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü
DTO Antalya Başkanı Çetin: "Öncelik çekek yeri sorunu"
YEREL HABERLER DTO Antalya Başkanı Çetin: "Öncelik çekek yeri ...
ALKÜ’de "Nesiller Mimarı Olarak Öğretmenler" Konferansı
YEREL HABERLER ALKÜ’de "Nesiller Mimarı Olarak Öğretmenler" ...
Kırcami'de tarihi gün Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 100 metrekarelik alan için inşaata esas çap verdi
YEREL HABERLER Kırcami'de tarihi gün Muratpaşa Belediyesi, 13 bin ...
Başkan Yücel batı muhtarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yücel batı muhtarlarıyla buluştu
Alanya'da sörf keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da sörf keyfi
Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalı ifade verdi
YEREL HABERLER Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan ...
Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X