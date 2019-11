Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli operasyonunda buruk sevinç

TÜRKİYE'nin 4'üncü çift kol nakli operasyonu, Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. Operasyonun üzerinden geçen 24 saati değerlendiren Prof. Dr. Ömer Özkan, kritik sürecin dolmasını beklediklerini, 4'üncü gün fizik tedaviye başlayacaklarını söyledi. Baba Mustafa Şimşek ise "Mutluyum diyemiyorum. Verici kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Karşıda bir can gitti" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve kimliği açıklanmayan 21 yaşındaki erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları ailesi tarafından bağışlandı. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 25 kişilik özel ekip, nakil bekleyen hastaların verilerini inceledi. Sıra bekleyenlerden Yusuf Oğuz Şimşek'le sonuçların uyumlu çıkması üzerine Şimşek pazartesi akşamı hastaneye geldi. 2015 yılında güneş panelini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Şimşek, 10 saatlik nakil operasyonunun ardından yoğun bakım servisine alındı.

'KRİTİK SÜRECİN DOLMASINI BEKLİYORUZ'

AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, naklin üzerinden geçen 24 saatin ardından bir değerlendirme yaptı. Yusuf Oğuz Şimşek'in şu an gayet iyi durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Kritik sürecin dolmasını bekliyoruz. Birkaç gün sonra daha rahat hissedeceğiz. Kollarını gördü, mutlu olmuştur diye düşünüyorum. 6 ay ile 1 yıl arasında kollarını kullanabileceğini düşünüyoruz. 4'üncü günden itibaren fizik tedaviye başlayacağız" diye konuştu.

'NAKİLLERDE ABD'NİN ÖNÜNDEYİZ'

Nakiller ve donör sayılarıyla ilgili değerlendirme de yapan Prof. Dr. Özkan, "Aslında az ama dünya ortalamasını düşününce bizim tür nakillerde çok da kötü değil. ABD'nin tüm merkezleri kadar yapar durumdayız. Bir böbrek ve karaciğer nakli gibi olmasını beklemiyoruz. Zorlu nakillerdir bunlar. Bağış oranına bakacak olursak Avrupa'nın da gerisindeyiz" diye konuştu. Donör bağışında geçen yıla göre artış olduğunu da aktaran Prof. Dr. Özkan, 5 hastanın yüz nakli için, en az 40 hastanın da kol nakli için beklediğini söyledi.

'OĞLUMA SEVİNEMİYORUM'

Zabıta memuru Mustafa Şimşek (51) ise oğlunun sağlığına kavuşmasına sevinemediğini anlattı. Oğluna kollarını bağışlayan erkek donörün ailesinin üzüntüsünü hissettiğini kaydeden Şimşek, "Mutluyum diyemiyorum. Verici kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Karşıda bir can gitti" dedi.

SEVİNDİRİCİ HABER EVDE OTURURKEN GELDİ

Nakil olacakları gün çalan telefonla müjdeli haberi aldıklarını anlatan Şimşek, "İzinliydim evde oturuyordum. Telefonla aradılar ve bir imza için Yusuf Oğuz Şimşek'le birlikte hastaneye gelmemizi istediler. Gelince öğrendik nakil olacağını. Hemen kan aldılar tetkikler için oğlum çok ümitlenmedi. Ameliyata gireceği anda heyecanlandı" dedi.

4 yıl önce oğlunu nakil listesine kayıt yaptırdıklarında ailecek organ bağışında bulunduklarını belirten Mustafa Şimşek, oğlunun sağlığına kavuşmasının ardından her anne baba gibi mutluluğunu görmeyi beklediklerini ve Yusuf Oğuz Şimşek'i evlendirmeyi düşündüklerini söyledi.



