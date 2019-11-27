Kızıltoprak’a kanalizasyon hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı bulunmayan Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi 998. Sokak’ı kanalizasyona bağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve ilçelerde altyapı eksikliklerini tek tek tespit ederek imalat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kanalizasyon altyapısı olmadığı için yıllardır sıkıntı yaşayan Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi 998. Sokak sakinlerinin talebini dikkate alan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşın çağrısına kulak verdi. Başkan Böcek’in talimatıyla ASAT Genel Müdürlüğü bölgede kanalizasyon hattı imalatına

başladı.

Mahalle sakinlerinden Turan Korkmaz çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sokağımızda oturanlar dolan fosseptikler yüzünden hem maddi hem manevi mağduriyet yaşıyorlardı. Emek verenlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Birkaç günlük sıkıntıya katlanırız, yeter ki kanalizasyon bağlantımız yapılsın, daha sağlıklı bir alt yapımız olsun” dedi.

Kent merkezinde günlerdir devam eden yağışlı havaya rağmen çalışmalarını sürdüren ASAT ekipleri, hattın 80 metrelik kısmını tamamlandı. Önümüzdeki günlerde kalan yaklaşık 60 metrelik bölüm de tamamlanacak.

ANTALYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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