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Aşağıhisar düzenleme projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Manavgat Belediyesi, Aşağıhisar Mahallesi'nde önümüzdeki günlerde başlayacağı köklü düzenleme projesi ile ilgili olarak mahalle halkına bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aşağıhisar düzenleme projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Manavgat Belediyesi, Aşağıhisar Mahallesi’nde önümüzdeki günlerde başlayacağı köklü düzenleme projesi ile ilgili olarak mahalle halkına bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in şehir dışında olması nedeniyle Belediye Başkan Vekili Erşan Özden başkanlık etti. Aşağıhisar Mahalle Muhtarı Nadir Oğuz’un yanı sıra bölgede ikamet eden vatandaşlar ve bölge esnafının katıldığı toplantıda halktan gelen soruları yanıtlamak ve projeyi tanıtmak amacıyla Manavgat Belediyesi’nden belediye başkan yardımcıları Halis Akkaya, Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan ile Etüd Proje Müdürü Gülbahar Budak, İmar Müdürü Zafer Keçer, Zabıta Müdürü Turgay Şalgam, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz ve İşyeri Ruhsat ve Denetleme Müdürü Hatice Öksüzoğlu hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkan Vekili Erşan Özden yaptı. Manavgat Belediyesi tarafından Aşağıhisar Mahallesi’ndeki 4588, 4603, 4605, 4606 ve 4607 sokaklar için bir düzenleme projesi hazırlandığını belirten Erşan Özden, bu çalışmanın belediye, esnaf ve vatandaş işbirliği ile yapılacağını söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in önderliğinde, şeffaf, paylaşımcı ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet üretildiğini vurgulayan Özden, yapılacak olan çalışmalara mahalle halkının destek vermesini istedi.

"Bütün projeleri şeffaflıkla hayata geçiriyoruz"
Özden, “Manavgat Belediyemiz tarafından Aşağıhisar Mahallesi 4588, 4603, 4605, 4606 ve 4607 sokaklarla ilgili olarak hazırladığı güzelleştirme projesi uygulanacaktır. Bilindiği gibi Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’in önderliğinde bütün projelerimizi, şeffaf belediyecilik ve halka danışan, halkla paylaşan bir anlayış ile hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Daha önceki projelerimizi de de her zaman halkımızı bilgilendirmek suretiyle hayata geçirmiştik. Halkımızın görüş ve düşünceleri bizim için oldukça önemli. Amacımız, sizleri bilgilendirmemizin yanısıra, çalışmalarımızla ilgili olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmektir. Belediye ekibimizle birlikte sizleri projemizle ilgili bilgilendireceğiz. Manavgat Belediyesi olarak kentimizin en işlek, en eski ve ticari hayatı yoğun olan caddelerimizde düzenlemeler yaparak güzelleştiriyoruz. Bundan önce Çetin Emeç, Atatürk, Fevzipaşa, Hisar, Gülveren, Mithatpaşa, Orhangazi gibi caddelerimizde düzenleme çalışmaları yapmıştık. Şimdi de Hisar, Gülveren, Mithatpaşa ve Orhan Gazi Caddelerinin tam ortasında ve arada kalan Aşağıhisar Mahallemizdeki bağlantı yolları olan 5 sokağımızda düzenleme yapacağız” dedi.

"Planlı ve güzel bir mahalle olacak"
Özden, Aşağıhisar Mahallesi’nde planlı, kuralı, güzel bir mahalle oluşturmak istediklerini de belirterek, “Amacımız tanımlı, planlı, kuralları olan güzel bir mahalle oluşturmak. Çevre düzenlemesiyle, cephe düzenlemeleriyle, pergoleleri ve tabelaları yenilenmiş, parklanma sıkıntısı olmayan, yayaların kaldırımda özgürce yürüyebildiği, kent mobilyalarıyla yenilenmiş, yeşilin olduğu, engelli dostu, aydınlatmalarıyla ışıl ışıl olan, geceleri insanların yürümekten korkmadığı ve dolayısıyla ticaretin ve turizmin de canlandığı bir bölge oluşturmak. Sizlerin de desteğiyle bu projemizi en güzel şekliyle hayata geçireceğimizi umuyoruz. Esnaf, vatandaş ve belediye el ele çalıştıkları takdirde yapılan her işin halkın yararına olacağına inanıyoruz. Bu nedenle taşın altına elimizi hep beraber koymalıyız. Bu çalışmada sizlerin katkısı ve fedakarlıkları çok önemli. Belediyemizin çalışmalarında her zaman yanımızda olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Toplantımıza katılımlarınız için siz değerli esnaf ve vatandaşlarımıza ve tüm mahalle halkımıza verecekleri destek için şimdiden teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

"Bina ve sokaklara düzen gelecek"
Daha sonra uygulanacak projeyle ilgili bilgi ve çalışma detaylarını, Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürü Gülbahar Budak halka görseller eşliğinde anlattı. Gülbahar Budak, yapılacak olan düzenlemede sokakların siluetini değiştirmek, eski atıl görüntülerinden kurtarmak ve bölgede işyeri bulunan esnaflar ve vatandaşların daha rahat yaşam alanlarına sahip olabilmelerinin hedeflendiğini söyledi. 5 sokağı kapsayan çalışmalarda, yaklaşık 4 bin metrekarelik sert zemin ve peyzaj düzenlemesi yapılacağını belirten Budak, “Çalışmalarla kötü görüntü oluşturan eski bina cepheleri yapılacak işbirliğiyle boyanarak yenilenecek. Ayrıca binalarda gölgelik revizyonu ile birlikte daha modern bir siluet elde edeceğiz. Yaya öncelikli olmasına rağmen park sorunu olan bölgede 5 sokakta toplam 90 aracın park etmesine imkan verecek cepler oluşturacağız. Kaldırımları ise engelli dostu olarak tasarlayacağız. Akdeniz’in simgesi turunç ağaçlarının dikileceği kaldırımlarda ise kent mobilyaları ve modern, dekoratif aydınlatmalar yer alacak. Düzenlemeyle güvenliği sağlanmış, yaşam alanlarını oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç ise, projenin ihale aşamasında olduğunu, 2020 yılının Ocak ayında çalışmalara başlanacağını ve çok büyük aksilikler olmadığı takdirde Mart ayı sonuna kadar da tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Aşağıhisar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdiği ve bu konuda kendilerini bilgilendirdiği için Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Karşılıklı soru ve cevap şeklinde gelişen toplantıda vatandaşların kafalarındaki tüm soru işaretleri kalkmış oldu. Belediye yetkilileri, mahalle halkının her an belediyeye gelerek çalışma ve projeyle ilgili olarak tüm uygulama bilgilerini edinebileceğini söyledi.

ANTALYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

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