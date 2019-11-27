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Kırcami'de muhtarlar da müdahil

İHA

Kırcami bölgesindeki 10 mahalle muhtarı, Kırcami Planlamasına dair kamu yararı kararının iptal talebini reddeden mahkeme kararını bozan Danıştay 10'uncu Dairesi'ndeki dava için müdahillik dilekçesi verdi.

Kırcami bölgesindeki 10 mahalle muhtarı, Kırcami Planlamasına dair kamu yararı kararının iptal talebini reddeden mahkeme kararını bozan Danıştay 10’uncu Dairesi’ndeki dava için müdahillik dilekçesi verdi.
Danıştay 10’uncu Dairesi’nin 3’e 2 oy çokluğuyla Kırcami Planlamasına dair kamu yararı kararının iptal talebini reddeden mahkeme kararını bozması ve 23 Ocak 2019’da alınan ancak taraflara henüz gönderilen bu karar üzerine Kırcami planlaması içinde olan 100 mahalle muhtarı bu dava için müdahillik dilekçesi verdi. Kırcami bölgesi muhtarları Muratpaşa Belediyesi’nin daha önce müdahil olduğu dava için müdahillik dilekçelerini Danıştay 10’uncu Daire Başkanlığı’na gönderilmek üzere Antalya 1’inci İdare Mahkemesi Başkanlığı’na verdi.
"Kamu yararı haklı bir karardır, hukuka uygundur, alınması zorunludur" diyen Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp ile Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, Çağlayan Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Doğuyaka Mahalle Muhtarı Kemalettin Uluçay, Fener Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, Güzeloluk Mahalle Muhtarı İzzet Ak, Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal, Mehmetçik Mahalle Muhtarı Adnan Çetin, Tarım Mahalle Muhtarı Murat Kurt ve Zümrütova Mahalle Muhtarı Muammer Öztürk dilekçelerini Antalya 1’inci İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sundu.

"Yaşamın insani şartlara yükselmesi zaruri"
Muhtarlar dilekçelerinde şu noktalara dikkat çekti, “Bölgemizin imar sorunu çok uzun yıllardır çözüm beklemektedir. İmar uygulamalarından mahallelerimiz doğrudan etkilenmektedir. Planlama alanının çevresi tümü ile planlı yerleşim alanları ile çevrilidir. Kırcami bölgesinde imara ilişkin tüm işlemler bitmiştir. Tapularımız dağıtılmış, bazı alanlarda çap alınmaya başlanmıştır. Kamu yararı kararının iptal edilmesi halinin mahalle sakinleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın zararına olacağı mutlaktır. Ne orman ne de tarım arazisi sayılamayacak bölgemizde, yaşamın insani şartlara yükselmesi zaruridir.”

ANTALYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

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