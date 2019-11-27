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ALKÜ öğrencisi Murat Kankaya'dan 1 gümüş ve 1 bronz madalya

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Murat Kankaya, Uluslararası Gastronomi Festivalinde 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Murat Kankaya, Uluslararası Gastronomi Festivalinde 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Murat Kankaya, 1517 Kasım 2019 tarihleri arasında Denizli Genç Aşçılar Derneği tarafından organize edilen ve Dünya Şefler Birliği ile Dünya Eurotoques Federasyonunun katılımıyla Denizli’de düzenlenen, 35 ülkeden 400 kadar yarışmacının katıldığı Uluslararası Gastronomi Festivalinde 2 klasmanda üniversite adına yarışarak 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.
Hemen ardından 2124 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Dünya Şefler Birliğinin katılımı ile, 25’den fazla ülkeden toplam 4000’in üzerinde katılımcıyı ağırlayan GastroAntalya : Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan Kankaya, bu yarışmada da, yarıştığı 3 klasmanda 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

ANTALYA

27 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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