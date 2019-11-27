Norveçli turist evinde ölü bulundu

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan 72 yaşındaki Norveçli erkek turist, evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Yerleşik olarak yaşayan Norveçli Arild Langemyr (72), evinden bir süre çıkmayınca komşuları durumundan şüphelendi. Bunun üzerine apartman görevlisi jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelerek savcılık tarafından alınan iznin ardından eve giren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Norveçli turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Langemyr’in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANTALYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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