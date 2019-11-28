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Antalyaspor Yönetim Kurulu'ndan PDFK açıklaması: "Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru ...

İHA

Antalyaspor Yönetim Kurulu'ndan Kulüp ve Başkan Ali Şafak Öztürk'ün Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu'ndan Kulüp ve Başkan Ali Şafak Öztürk'ün Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.
Yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Antalyaspor olarak dün haklı tepkimizi ortaya koyduğumuz açıklama nedeniyle, hem kulübümüzün hem de Başkanımız Ali Şafak Öztürk’ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da uğradığımız haksızlıklar karşısında susmayacağımızın, haklı tepkimizi ortaya koyacağımızın ve camiamızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.Adil yönetim istediysek, kendimiz için değil, Türk futbolu için istedik. Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz."
Antalyaspor Kulübü dün resmi internet sitesinde yayınlanan ve sportmenliğe aykırı bulunan açıklamalar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk müşavirliği tarafından Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiş, ayrıca, kırmızıbeyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de aynı tarihte resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar sebebiyle aynı maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği açıklanmıştı.

ANTALYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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