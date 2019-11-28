Emniyet Müdürü Ulucan şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ve aileleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Ulucan kahvaltı programında, dünyanın en onurlu mesleklerinin başında gelen öğretmenliğin, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu ve bu özel günde aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin öğretmen eşleri ve aileleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ayrıca, şehit ve gazilerin Antalya merkezi ile Alanya, Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde ikamet eden öğretmen eşleri okullarında ziyaret edilerek çiçek taktim edildi.

ANTALYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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