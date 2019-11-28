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Antalyaspor'da gelişim rakamlara yansıdı Antalyaspor, 12. haftada topu geri kazanma süresinde ligin ...

İHA

Antalyaspor'un geçen sene 34 maçta oynadığı futbol ile geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında oynadığı futbol arasındaki fark rakamlara yansıdı.

Antalyaspor’un geçen sene 34 maçta oynadığı futbol ile geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında oynadığı futbol arasındaki fark rakamlara yansıdı.
İstatistiksel verilere göre Antalyaspor oyunu rakip yarı alanda daha fazla oynamaya başladı ve top rakibe geçtikten sonra yeniden topu kapma hızı gözle görülür şekilde arttı. Kırmızı beyazlıların ayrıca saatte 20 kilometre ve üstü koşulardaki mesafesi de 1 kilometreden fazla artış gösterdi. Antalyaspor, ligin 12. haftasında topu geri kazanma süresinde de ligin en iyisi oldu.

Hızlı koşularda belirgin artış
Saatte 20 kilometre ve daha üstü hızda yapılan koşuların mesafesi geçtiğimiz yıl 6 bin 595.8 metre iken son oynanan Gaziantep FK maçında 7 bin 697.7 metreye ulaştı. Antalyaspor geçen sene ortalamasına nazaran son maçta bin 101,9 metre daha fazla mesafede saatte 20 kilometre ve üstü hıza ulaştı. Kırmızıbeyazlılar geçen sene bu alanda en kötü dördüncü takımken, son hafta en iyi üçüncü takım olarak dikkat çekti.

Savunma ileride kuruluyor
Takım boyu ve defans derinliğindeki belirgin artış ise Antalyaspor’un artık kendi kalesinden daha uzakta savunmasını kurduğu ve takımın birbirine daha yakın mesafede, kompakt bir futbol ortaya koyduğunu gösterdi. Geçen sene defansını kalesinin 31.6 metre ilerisinde kurarak daha çok rakibini karşılamaya çalışan kırmızıbeyazlıların bu sene defans derinliğini 38.8 metreye çıkardığı, yani savunmasını kalesinden daha ileride oluşturduğu görülüyor. Geçen sene 31.6 metre ile defansını kalesine en yakın kuran takım olarak görülen Antalyaspor, son oynadığı maçta ortalama 38.9 metre ile savunmasını da öne çıkardığını gösterdi. Bu mesafe, geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında, takım 10 geriye düştükten sonra 42.2 metreye kadar çıktı. Savunma hattı orta sahaya en yakın takım olmasına rağmen takım boyunun 33.6’ya ulaşması ise takım bütünlüğünün korunması anlamına geldiği, bunun da rakip kaleye daha yakın oynamayı ve kaybedilen topa rakibin birinci bölgesinde baskı yapmayı sağladığı bildirildi.

Topu çabuk geri kazandılar
Antalyaspor’un bu sene geliştirdiği en önemli özelliklerinden biri de topu geri kazanma süresini azaltmış olması. Geçen senenin tüm maçları göz önüne alındığında topu geri kazanma süresi ortalama 14.9 saniye olan Antalyaspor, bu alanda ligin en kötüsüydü. Antalyaspor, son oynadığı Gaziantep FK maçında topu geri kazanma süresini 8.6 saniyeye indirdi. Rakamlar da Antalyaspor’un topu kaybettikten sonra hemen reaksiyon gösterip, kısa sürede topu geri kazandığını ortaya koydu.
Antalyaspor, ligin 12. haftasında topu geri kazanma süresinde ligin en iyisi oldu. İkinci sırada 9.7 saniye ile Göztepe, üçüncü sırada 10.3 saniye ile Galatasaray ve dördüncü sırada ise 10.5 saniye ile Fenerbahçe yer aldı.

ANTALYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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