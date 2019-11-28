Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Görele’yi ağırlayacak

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Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Ligin 8. Hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Kadınlar Hentbol 8. Hafta karşılaşmasında Muratapaşa Belediyespor, sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübünü ağırlayacak. Kadınlar Hentbol Süper Ligine bu sezon kendi öz kaynaklarıyla ve genç yıldız hentbolcu adaylarıyla başlayan Paşa’nın Melekleri evinde ligin yedinci sırasında bulunan Görele Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda 30 Kasım Cumartesi saat 15.00’de başlayacak mücadeleyi Ankara bölgesinden Murat Çelik, Cengiz Ömer hakem ikilisi yönetecek.

ANTALYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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