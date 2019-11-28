Antalya'da 10 bin 851 hasta evinde ziyaret edildi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu düzenlendi. Evde sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına ışık tutması, hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen sempozyuma ilde bulunan tüm evde sağlık birimleri katıldı.

Antalya’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmeti sunan 19 birim bulunuyor. Bunlardan 3’ü ağız ve diş sağlığı bazında hizmetler sunuyor, 16’sı kamu hastaneleri bünyesinde yer alıyor. Bu birimlerde toplam 117 personel görev yapıyor. Bu birimlere bağlı 9.881 aktif hasta, 3.681 takipli hasta bulunuyor. Yıl içinde 10 bin 853 hasta ziyareti gerçekleştirildi.

En fazla hizmet verilen hastalık grubu sinir sistemi kaynaklı rahatsızlıklar. Hastaların çoğu 6685 yaş aralığında olan kişiler. En fazla verilen hizmetler ise muayene, sonda değişimi, ng takılması, tanı, tedavi, reçete yazılması, nakil talebi, ilaç ve bez raporu çıkartılması ve fizik tedavi.

Sempozyumda pek çok yararlı bilgi paylaşıldı ve tartışıldı. Özellikle yara bakımı, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, fizik tedavi süreçleri, yaşlı bakımı ve hastaya yaklaşım gibi çok önemli konuların sunulduğu sempozyumda evde sağlık hizmeti sunarken karşılaşılan sorunlar da ele alındı.

ANTALYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.