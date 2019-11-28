Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Ersoy açıkladı: “Antalya’nın uçuş kapasitesi iki katına çıkartılacak” Kültür ve Turizm Bakanı ...

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki 2023 yılı hedefinin 75 milyon turist, gelirinin ise 65 milyar olduğunu yineledi ve yeni strateji çalışmaları kapsamında Antalya'nın uçuş kapasitesinin iki katına çıkarılacağını müjdeledi.

Bakan Ersoy açıkladı: “Antalya’nın uçuş kapasitesi iki katına çıkartılacak” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Bu büyümeyi görünce çıtayı çok yukarı çıkarıyoruz ve 2023’te hedefi 75 milyon turist olarak görüyoruz” “2023 hedefimiz 65 milyar dolar turizm geliri” “Ulaştırma Bakanlığı ile bir protokol yaptık, protokol gereği, Haziran 2020 yılına kadar Antalya ve Gazipaşa havalimanını genel hizmet binalarının kapasite artışıyla ilgili ihaleye çıkılacak” “Bununla ilgili çalışmalar da bitmek üzere. 2021 sonuna kadar kapasite iki katına çıkartılacak hale getirilecek. Yani Antalya’nın uçuş kapasitesi iki katına çıkarılacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki 2023 yılı hedefinin 75 milyon turist, gelirinin ise 65 milyar olduğunu yineledi ve yeni strateji çalışmaları kapsamında Antalya’nın uçuş kapasitesinin iki katına çıkarılacağını müjdeledi.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı turizm merkezi Belek’te başladı. Kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizm birlikleri ve sektör temsilcileri katıldı. Kongrede Bakan Mehmet Nuri Ersoy Türkiye’nin turizmdeki yeni stratejisine ilişkin uzun bir sunum gerçekleştirdi.

“Hedef 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir”
Türkiye’nin turizmde yüzde 21’lik büyüme gerçekleştirmesiyle dünya standartlarının çok çok üstüne çıktığını hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu büyümeyi görünce çıtayı çok yukarı çıkarıyoruz ve 2023’te hedefi 75 milyon turist olarak görüyoruz. 2016’da 30 milyon rakamlarına kadar indik. 2108’de olması gereken yere geldik. 2016 yılındaki düşüş olmasaydı 2018 yılı itibariyle 46 milyonu yakalayabilirdik.
Eski stratejilerle devam edersek izleyeceğimiz yol, 2023’de 54.5 milyon turist sayısına Türkiye’nin gelmesi. Bizim hedefimiz çok daha yüksek. Bu hedeflere gelmek için birçok değişiklikler yapmamız gerekiyor. 2018 rakamlarına baktığımızda turist sayısında 6’ncı, gelir bakımından 14’üncü sırada yer alıyoruz. Bu 6’ıncılıktan 5’inci sıraya yükselebiliriz ama geliri nasıl artırırız ona konsantre olmamız gerekiyor. 2023 hedefimiz 65 milyar dolar turizm geliri. 2019 yılında kişi başı gecelik gelir 67 dolar ön görülüyor ama bu muhtemelen 69 dolar olarak gerçekleşecek” dedi.

Tanıtıma yatırım
Bu yıl hayata konulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) olumlu anlamda turizme etkisi olduğuna değinen Bakan Ersoy, bu ajansları İtalya, Almanya, Singapur, Tayland ve Türkiye’nin rakip olarak gördüğü İspanya’nın yıllarca yıl önce devreye soktuğuna dikkat çekti. 2019 yılında ajansın tanıtım çalışmalarına 72 milyon dolar ayırdıklarını belirten Ersoy, Temmuz ve Ağustos aylarında turist sayısındaki artışla bunun etkisini gördüklerini söyledi. Ersoy, 2020 yılında ajansa ayrılacak tutarın 220 milyon olacağını bildirdi.
Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm ana pazarlarında yoğun bir şekilde tanıtım yaptığını, buna ilave olarak da Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve orta ve doğu Avrupa’yı yeni odak pazarlar olarak belirleneceğini söyledi.

Markalaştırma vurgusu
Turizmde münferit rezervasyonların oranının artırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Bunun için marka olacağız. Tarifeli sefer ve direkt uçuş nokta sayısını yükselteceğiz. Önce Türkiye’yi markalaştıracağız. Ardından bölgeleri, ürünleri markalaştıracağız. Oteller kendi marka yatırımlarını yapacak” ifadelerini kullandı.

“Antalya’nın uçuş kapasitesi iki katına çıkartılacak”
Ulaştırma alt yapısıyla ilgili İstanbul Yeni Havalimanı ile devletin yapması gereken yatırımı yaptığını belirten Bakan Ersoy, Sabiha Gökçen havalimanının yeni pistinin hayata geçeceğini ve bunun ardından İstanbul’da herhangi bir pist veya stok sıkıntısının kalmayacağını söyledi. Antalya’da bu konuda sıkıntı yaşandığını ancak şehrin pist konusunda şanslı olduğunu ifade eden Ersoy, “Bizim pistlerimiz ve stok kapasitemiz yeterli. Yetersiz olan servis ve hizmet binalarının yetersizliği. Ulaştırma Bakanlığı ile bir protokol yaptık, protokol gereği, Haziran 2020 yılına kadar Antalya ve Gazipaşa havalimanını genel hizmet binalarının kapasite artışıyla ilgili ihaleye çıkılacak. Bununla ilgili çalışmalar da bitmek üzere. 2021 sonuna kadar kapasite iki katına çıkartılacak hale getirilecek. Yani Antalya’nın uçuş kapasitesi iki katına çıkarılacak” dedi.

“İstanbul’da Galata Port 2020 yılında hizmete girecek”
Kruvaziyer limanları konusunda Galata Port’un 2020 yılı mart ayında hizmete gireceğini aktaran Bakan Ersoy, portun 2021 yılında ful kapasiteye ulaşacağını bu yüzden de yeni bir porta ihtiyaç duyulacağını kaydetti. Buna önlem olarak Ulaştırma Bakanlığıyla 2020 yılı haziran ayına kadar bir ihale gerçekleştireceklerini açıklayan Ersoy, 2022 sezonuyla yeni kruvaziyer portlarıyla İstanbul’un port sıkıntısı kalmayacağını belirtti.

3 dil bilen personel
Turizmde nitelikli turist için nitelikli insan kaynağı olması gerektiğinin altını çizen Ersoy, 11 okulla başlayan turizm meslek liselerinin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüşümü projesine söz konusu okullarda 1. Sınıfta İngilizce, 2 sınıfta Rusça zorunlu, 3. Sınıftan itibaren Çince Arapça, Almanca veya Fransızca, seçmeli dil olacağını söyledi. Ersoy, “Yani buraya gelen öğrenciler 3 lisanı çok iyi şekilde öğrenecek. 20 Nisan 20 Ekim tarihleri arasında uygulamalı eğitimlerini anlaşmalı otellerde alacak” dedi.

“Sağlık turizminde hedef 1,5 milyon turist, 10 milyar dolar gelir”
Sağlık turizmi konusunda, ‘çok büyük bir potansiyel var’ diyen Ersoy, Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ’ın 2023 yılındaki hedeflerinin 1,5 milyon turist, 10 milyar dolar gelir olduğuna dikkat çekti.

“Yeni kaynak taraması yaptık”
Bakan Ersoy, kültür turizminde Anadolu’nun dünyanın en açık hava müzesi olduğunu ve toplamda Türkiye’de 154 tane kazı alanının bulunduğunu belirtti. Kazı alanlarının kısa süreliğine kazılıyor olmasının büyük bir sıkıntı olduğunu kaydeden Ersoy, “Bunu çözdük. Yeni kaynak taraması yaptık. 20 tane kazı alanını 12 aya aldık. 2020 yılında sayıyı 60 ya da 62 planlamaya alacağız. Yine 122 alanı da bu programa dahil edeceğiz ancak mevsimsel koşullardan dolayı tüm yıla yayılamayabilir hepsi. Kazı süreleri arttıkça doğal olarak gezilebilecek tarihi yerler, ören yerler artacak” diye konuştu.

“Bisiklet turizminde rotalar tek tek tespit edilecek”
Bisiklet turizminin dünyada pazarındaki payının 44 milyar dolar olduğunu aktaran Ersoy, Türkiye olarak bu pazardan pay alabilmek için otoritelerle konuştuklarını söyledi. Türkiye’nin dünyadaki en iyi bisiklet rotalarına sahip olduğunu ancak faydalanılamadığını ifade eden Ersoy, 2020 yılına kadar bu rotaların tek tek tespit edilip entegresinin sağlanacağını duyurdu.

“THY’nin uçtuğu bütün ülkeler artık hedef pazarımızdır”
Bakan Ersoy, 2020 yılı itibariyle Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ile karşılıklı ek slotlar düzenleneceğini de sözlerine ekleyip, “THY’nin uçtuğu bütün ülkeler artık hedef pazarımızdır” dedi.

ANTALYA

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi
YEREL HABERLER Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye ...
Özel çocukların sinema keyfi
YEREL HABERLER Özel çocukların sinema keyfi
Alanya’da arazi cinayetinin zanlısı cezaevinde öldü
YEREL HABERLER Alanya’da arazi cinayetinin zanlısı cezaevinde öldü
8 km’lik içme suyu hattı yenilendi
YEREL HABERLER 8 km’lik içme suyu hattı yenilendi
Başkan Böcek: “Antalya Turizm Birliğini hayata geçiriyoruz” Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: " Nüfusun 9 katı turist ağırlıyoruz "
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya Turizm Birliğini hayata ...
Bakan Ersoy: Bu yılki turizm geliri hedefi 34,5 milyar dolar
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Bu yılki turizm geliri hedefi 34,5 ...
Döşemealtı İlçe Protokolü DÖSİAD'a konuk oldu
YEREL HABERLER Döşemealtı İlçe Protokolü DÖSİAD'a konuk oldu
Antalya'da 10 bin 851 hasta evinde ziyaret edildi
YEREL HABERLER Antalya'da 10 bin 851 hasta evinde ziyaret edildi
Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor
YEREL HABERLER Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor
İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Görele’yi ağırlayacak
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Görele’yi ...
Antalyaspor'da gelişim rakamlara yansıdı Antalyaspor, 12. haftada topu geri kazanma süresinde ligin en iyisi oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor'da gelişim rakamlara yansıdı Antalyaspor, ...
Balık pastırması üretti
YEREL HABERLER Balık pastırması üretti
Proje üssü ASSİM
YEREL HABERLER Proje üssü ASSİM
Antalya'ya diş tedavisinden yılda 500 milyon Euro
YEREL HABERLER Antalya'ya diş tedavisinden yılda 500 milyon Euro
Türk Toraks Başkanı Bayram: "Hava kirliliği fosil yakıtlara, yatırımı durdurarak çözülebilir"
YEREL HABERLER Türk Toraks Başkanı Bayram: "Hava kirliliği fosil ...
Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Emniyet Müdürü Ulucan şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Ulucan şehit ve gazilerin öğretmen ...
Antalyaspor Yönetim Kurulu'ndan PDFK açıklaması: "Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Antalyaspor Yönetim Kurulu'ndan PDFK ...
İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti
YEREL HABERLER İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti
Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi
Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu
Dişlerini çektirdikten sonra öldü, eski eşi isyan etti; Sahte dişçiydi, bu resmen katillik
YEREL HABERLER Dişlerini çektirdikten sonra öldü, eski eşi isyan ...
Alanya’da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X