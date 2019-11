Kepez’e ‘Kadın koordinasyon merkezi’

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim kampanyasındaki 123 proje vaadinden biri olan ‘Kadın Koordinasyon Merkezi’ni kadınlara armağan etti. Merkezin tanıtım toplantısına katılan Başkan Tütüncü, “Şehrin kalbini kadınlarla fethediyoruz” dedi.

Kepez Belediyesi’nin Kadın Koordinasyon Merkezi Tanıtım Toplantısı AKMEK Sakarya Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 11 yıllık görev süresinde kadınlara yönelik yapmış oldukları hizmetlere değindi. Kepez’deki 11 yıllık hizmet yolculuğunda kadına yönelik bir çok eser, hizmet ve belediyecilik uygulaması gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları’nı (AKMEK), 11 yıl önce açarken ‘Burası çok güzel bir kadınlar kulübü olacak’ dediği sözlerini hatırlatarak, “AKMEK, bugün geldiği noktada her yıl 7 binden fazla hemşehrisine kurs veriyor. Kursiyerlerinin yüzde 90'dan fazlası da kadınlardan oluşuyor. Her yeni yılda AKMEK, daha da gelişti, güzelleşti, büyüdü ve yeni şubelerle hizmet zincirine yeni noktalar ekledi. Çok özel bir Kadınlar Kulübü haline geldi.” dedi.



Kadınlara AKMEK dokunuşu

AKMEK’in kadınlara sadece kurs vermenin yanında, çok özel bir şeyi de başardığına değinen Başkan Tütüncü, “Dört duvar arasında kalmak zorunda kalan kadınları, sosyal hayatın bir parçası haline getirdi. Kültür, sanat etkinlikleri, gezilerle ve çeşitli faaliyetlerle Kepez'in hanımlarını hayatın içerisine dahil etti. AKMEK, geliştikçe, büyüdükçe kadınlarımız güçlendi, toplum güçlendi.” diye konuştu. Kadın Koordinasyon Merkezi’nin 2019 seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Seçimlerin hemen öncesinde Kepezli hanımlara bir sözümüz vardı. Yeni dönemde şehrin yönetimine kadınların elinin daha çok değeceği sözünü vermiştik. Belediyemizin kadına ve aileye yönelik vermiş olduğu birçok hizmeti tek çatı altında birleştirerek, kadınların şehre daha çok katkı sağlamasını ve yönetime daha çok katılmasını sağlayan Kadın Koordinasyon Merkezi’ni oluşturduk. Şehrin kadınlarıyla birlikte, devletin yardım elini hemşehrilerimizin ve şehrin kalbine dokunduracağız.” diye konuştu.



Merkez nasıl çalışacak?

Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kadın Koordinasyon Merkezimiz; Belediye Başkan Yardımcımız Dr. Mustafa Özsoy himayelerinde, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, AKMEK Sorumlusu Canan Gököz başkanlığında çalışmalarını sürdürecek. Kadın Koordinasyon Merkezi, projeler üreten, uygulamalar geliştiren, ışık tutan çalışmalar yapacak. Danışma Kurullarında yer alan bize ablalık yapmış büyüklerimiz, belediyemizin kadın bürokratları, sivil toplum kuruluşlarında yer alan kadınlarımız, kadın muhtarlarımızla birlikte burada eşgüdüm halinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Merkez bünyesinde, kadın ve aile komisyonu, sağlık hizmetleri komisyonu ve sosyal projelerin üretilmesiyle ilgili komisyonlar yer alacak. ” dedi.



Her projeye kadın eli

Kadın Koordinasyon Merkezi’nin kadına dokunan, insana dokunan, aileye dokunan güzel projeleri ile güzel bir şehir idealine hep beraber ulaşmak istediklerine değinen Tütüncü, her projeye kadın elinin dokunmasını istediklerini dile getirdi. Kepez’de 130’dan fazla okul kurduklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çocuklarımız bilişimde, fen bilimlerinde çok daha ileride olsunlar diye eğitimle ilgili çok önemli adımlar attık. İşte biz bu adımları kadınlarımızla birlikte atmak istiyoruz. Bir köy okuluna kütüphane kazandırırken, bu şehrin kadınları da bizim yanımız olsun istiyoruz” diye konuştu.



Şehrin kadınlarına hizmet

Gezici Kadın Sağlığı Merkezine de değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu merkezin, Türkiye'de ikinci bir örneği yok. Kepez Belediyesi’nin geliştirdiği bir proje. Çok ciddi imkanlar, çok ciddi emekler harcanarak, hemşehrilerimize, şehrimizin kadınlarına hizmet veriyor. Ben istiyorum ki; bu hizmeti bu şehrin kadınları ile birlikte, daha büyük bir enerji içerisinde hemşehrilerimizle buluşturalım. Hem bizim enerjimizle hizmetler büyüsün, hem de daha fazla insan bu hizmetlere hissedar olsun. Kepez Kadın Koordinasyon Merkezimizle, şehrin kalbini fethedeceğiz. Şehrin kalbini birlikte işleyeceğiz. Şehri birlikte temsil edeceğiz. Anne sevgisi ve kadın gücü ile bu şehrin kalbinde, gönlünde hep beraber, devletimizin güzelliklerini yerleştiren çalışmalar yapacağız. Kepez Belediyesi güçlü bir belediye. Her alanda hizmet üretebilecek bu güçlü vizyonu , anne şefkati ve kadın gücüyle birleştireceğiz. Sinerji, sinerji, sinerji. Sinerji bereket demektir. Burada bu sinerjiyi meydana getirecek olan, kadınların şefkati, kadınların ilgisi, kadınların dikkati, kadınların zarafeti ve Cenabı Allah'ın hiçbir erkeğe vermediği güç . Şehrin kalbini kadınlarla birlik, hep beraber fethedeceğiz. Destek Kepez Belediyesi’nden, gayretli çalışmakta bu şehrin birbirinden güzel hanımlarından olacak. “ dedi.

Herkes bizim için çok özel

Kadın Koordinasyon Merkezi'nin kalpleri birbirine yaklaştıracağına da değinen Başkan Tütüncü, “ Sevginin ikliminde geleceğe yürüyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, geleceğe doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Biz tek bir şeye bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bizim için çok özeldir. Ve hizmetin en güzelini hak eder.” diye konuştu.



Kepez ‘de Yeşil Seferberliği

Kepez Belediyesi’nin 34 aydır çok önemli bir seferberlik başlattığını da hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bu seferberlik, ‘Yeşil Seferberliği’. 29 Kasım Cuma günü Yeşil Seferberliğinde Kadın Koordinasyon Merkezimiz ile yeni bir adım daha atıyoruz. Çok güzel bir ağaç dikme kampanyamız olacak. Ağaç dikme kampanyasında, Kadın Koordinasyon Merkezimizi daha farklı yönleriyle konuşmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

