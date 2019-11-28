'Piyanonun altın kızı' New York'ta konser verecek

ANTALYA'da, 2 yıl önce piyano kursuna başlayan Nil Göksel (8), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 'Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'nda yaş kategorisinde birinci oldu. Başarısından dolayı 'Piyanonun Altın Kızı' olarak adlandırılan Nil, 2020'nin Haziran ayında New York'ta konser vermeye hak kazandı.

Antalya'da Ramazan Savaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nil Göksel, 5,5 yaşında baleye başladı. Eğitimi sırasında solfej dersleri de alan Nil, piyanoya ilgisini keşfetti. Şubat 2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda piyano eğitimine başladı. Piyano öğretmeni Simay Kok'un, Nil Göksel'in 'mutlak kulak' olduğunu söylemesi üzerine küçük kız, bale ve piyano arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Piyanoya ilgisi yoğunlaşan Nil, tercihini bu yönde kullandı ve eğitimine devam etti.

Yeteneğiyle dikkati çeken Nil, 20182019 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı'nın Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlkokulu Müzik Bölümü'nde piyano dalında eğitim görmeye hak kazandı. Dr. Samir Mirzayev'in sınıfına dahil olan Nil, geçen nisan ayında Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen '1'inci Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda, mayıs ayında İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen '14'üncü Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda, haziran ayındaki İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen '5'inci Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde, ekim ayında Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen '17'inci Uluslararası Viva-Music Yarışması'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye ayağında birinci oldu.

PİYANONUN ALTIN KIZI

'Piyanonun altın kızı' olarak adlandırılan Nil Göksel, bu başarısından dolayı 11 Haziran 2020 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyanın en ünlü konser salonlarından 'Carnegie Hall'da konser vermeye hak kazandı. Nil Göksel, son olarak 22-24 Kasım günlerinde Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birinci oldu.

İDOLLERİ İDİL BİRET VE GÜLSİN ONAY

ANTALYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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