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ATSO, BAİB, SERKONDER ile ATB başkanları örtüaltı tarımı konuştu Growtech 19. Uluslararası Sera, ...

İHA

Dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı, Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı Antalya'da kapılarını açtı. Fuarda düzenlenen panelde ATSO, BAİB, SERKONDER ile ATB başkanları örtüaltı tarımı konuştu.

ATSO, BAİB, SERKONDER ile ATB başkanları örtüaltı tarımı konuştu Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı

Dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı, Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı Antalya'da kapılarını açtı. Fuarda düzenlenen panelde ATSO, BAİB, SERKONDER ile ATB başkanları örtüaltı tarımı konuştu.
Dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı, Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 27 Kasım 2019 tarihinde Antalya Expo Center’da ziyarete açıldı. 32 ülkeden 850’yi aşkın katılımcı markanın yer aldığı ve 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, ülke tarımı için önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Türk seracılığının geleceği için üreticilere profesyonel bir bakış açısı ile yeni fırsatlar sunacak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TK Sera A.Ş.’de ilk defa Growtech’te kamuoyuna tanıtıldı.
Fuarda tarım alanında sektör temsilcilerinin önemli konuları ele aldığı bir panel düzenlendi. Panelde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır panelist olarak yer aldı.

Başkan Çetin: "Veri toplama merkezi kurulmalı"
ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'daki örtü altı tarım konusunu ele aldı. Antalya'da üretimde ciddi sıkıntılar olduğunu ve sorunların yerelde çözülmesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Fiyatlar yükselince örtü altı tarım suçlu ilan ediliyor. Tarım Türkiye'nin en önemli unsurlarından, Antalya'nın da en önemli sektörlerinden birisi. Bunun yerelde planlamalarının yapılması lazım. Üretimimiz artıyor ancak ihracatımız artmıyor, bu yüzden ihracatla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. eTicareti ve planlamayı konuşmamız lazım, oturup bir çözüm yolu bulmamız lazım. İhracatımızı geliştirmemiz lazım, bunun da çeşitli yolları var" şeklinde konuştu.
Tarım sektörünün Türkiye'de en büyük desteği alan sektör olduğunu hatırlatan Çetin, "Şu anda Türkiye'de çok ciddi anlamda veri var ancak veriler her yere dağılmış durumda. Biz genelde tarımda konuşuyoruz ama uygulamıyoruz. 5 yıldır 'tarımda planlama' deniliyor ancak kim yapacak belli değil. Bu yüzden verilerin toplanıp işlenmesi lazım, fiyatların önceden belli olması lazım. İklim değişiklikleri de çok önemli, önümüzdeki iklim değişikliklerini analiz etmemiz lazım. Bunların hepsinin önceden çalışılması lazım. Dijitalin çok iyi kullanılması lazım, bizim bunu tüm seraların modernizasyonu için yapmamız lazım. Antalya pilot il olursa Türkiye'de çalışmaları çok rahat yapabiliriz. Antalya'yı pilot il ilan edersek ve bir veri toplama merkezi kurabilirsek artık yönümüzü daha rahat çizeriz" dedi.

Başkan Bahar: "Acilen yasal tedbir gelmeli"
Tıbbı aromatik bitkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan BAİB Başkanı Bahar ise, "Kendi coğrafyamızda yetişen bitkileri kültürel üretime döndürebilmemiz lazım. Böyle giderse dağlarda başka milletten arkadaşlar pek bitki bırakmayacaklar. Acilen yasal tedbir gelmesini ve ciddi hapis cezalarının gelmesini öneriyorum. Ha elinizdeki uranyumu devretmişsiniz ha elinizdeki özel kekiği vermişsiniz hiçbir farkı yok" diye konuştu.

Başkan Kozan: "Elimizdeki değeri bilmiyoruz"
SERKONDER Başkanı Kozan, "Üyelerimiz genelde yurt dışına seralar satıyor, oysa ülkemizde birçok yer var. Seracılıkta kendi elimizdeki değeri bilmiyoruz. Modern seraların kurulması ciddi bir destek gerektiriyor, destekler noktasında da geçtiğimiz yıl bir paket açıklandı ve bu paket müracaatlar toplanarak kullandırıldı. Ama maalesef desteklerden sadece selden ve fırtınadan zarar görmüş seralar faydalandı, modern seralar çok faydalanmadı" ifadelerini kullandı.

Başkan Çandır: "İlk fırsatta envanter çıkarılmalı"
ATB Başkanı Çandır, ilk fırsatta tarımsal sayımın yapılıp envanterinin çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Çandır, "Tarımsal yatırım finansmanı ile ilgili sıkıntıyı bütün üyelerimizi yaşıyor. Biz Antalya'da yaptığımız örtüaltı üretiminde avantajları kullanarak ürünleri oluşturuyoruz. Alternatif enerji kaynaklarımızın olduğu yerlerde yatırım yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.
Devlet teşvikleri hakkında açıklamada bulunan Çandır, yapılan yatırımlar konusunda daha bölgesel düşünülmesi gerektiğini söyledi. "Çiftçimizle birlikte tedarik yapmanın yollarını bulmalı" diyen Çandır, girdi fiyatlarındaki maliyeti düşürmenin yolunun, birlikte hareket etmekten geçtiğini söyledi. Maliyetleri düşürücü örgütlenmenin çiftliği ileriye taşıyacağını kaydetti.
Panelistler konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

ANTALYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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