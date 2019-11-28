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Cezaevi firarisi saklandığı dairede yakalandı

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 ayrı suçtan hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği belirlenen şüpheli, jandarma tarafından bir apartman dairesinde yakalandıktan sonra tutuklandı.

Cezaevi firarisi saklandığı dairede yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 9 ayrı suçtan hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği belirlenen şüpheli, jandarma tarafından bir apartman dairesinde yakalandıktan sonra tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında ‘özel belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, yağma, yaralama, ve hakaret’ gibi 9 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Alanya Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen E. Y.'nin ilçede olduğunu tespit etti. Ekipler yürüttükleri çalışma sonrası İncekum Mahallesi’ndeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında E Y., jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ise başkasının adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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