Kazada yaralanan kadın, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oğlunun kullandığı motosikletin, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpması sonucu ağır yaralanan Emine Yıldız, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazipaşa ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de 21 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Murat Yıldız kullandığı 07 UP 753 motosikletle ilerlerken, yol kenarında park halindeki 07 UF 585 plakalı otomobilin açılan sürücü kapısına çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Murat Yıldız ile arkasında yolcu olarak bulunan annesi Emine Yıldız yola savruldu. Motosiklet sürücüsü Murat Yıldız hafif, annesi Emine Yıldız ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, durumu ağır olan Emine Yıldız, Alanya'ya sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Emine Yıldız, bugün sabaha karşı bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yandan kaza sırasında Emine Yıldız'ın başında kask olmadığı belirtildi.



ANTALYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.