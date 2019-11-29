CHP'nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ormanlık alanda ölü bulundu

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Antalya'da, CHP'nin eski Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Doğan, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.



Olay, saat 20.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, takı tamiratı yapan CHP'nin eski Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Doğan (30), aracıyla Korkuteli yolu Düzlerçamı mevkisinde bulunan ormanlık alana geldi. İddiaya göre, Eren Doğan arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceği yönünde mesajlar attı. Arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede aracının yanında hareketsiz yatan Eren Doğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğan'ın cansız bedeni ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ANTALYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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