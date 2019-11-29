Kepez’ de ikramiyeler ödendi

Kepez Belediyesi, toplu iş sözleşmesi kapsamında verilen ikramiyenin 2. dilimini de çalışanlarının hesabına yatırdı. Belediye, 272 işçisine toplam 947 bin TL ikramiye ödemesini, toplu iş sözleşmesinde belirilen tarihte yaptı.

Kepez Belediyesi, toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerine her yıl 60 günlük ücretleri tutarında 2 dilim halinde ikramiye ödemesi yapıyor. İşçiler, 30 günlük ücretleri tutarındaki ikramiye ödemesini, toplu iş sözleşmesinde belirtilen tarih olan Kasım ayının son haftasında aldı. Her bir işçiye, 3 bin 500 TL, toplamda ise 947 bin TL ödeme yapıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yaptığı açıklamada, çalışanlarının alın terlerinin karşılığını günü gününe ödediklerinin altını çizdi. Kepez’in modern şehir görünümü kazanmasında işçilerinin payının büyük olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, “Emeklerinden ve gayretlerinden dolayı belediyemin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. İşçilerimiz yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden; görev bilinci ve sorumluluğu içerisinde çalışıyorlar. İşçilerimizin gönülden gayretlerinin karşılığını, alın terleri kurumadan ödemek de bizim sorumluluğumuz. 11 yıldır olduğu gibi ikramiye ödemesinin 2. dilimini de toplu iş sözleşmesinde belirttiğimiz tarihte yaptık. İşçilerimiz, ikramiye ödemelerini aileleriyle sağlıkla, huzurla ve mutlulukla güle güle harcasınlar” ifadesini kullandı.

ANTALYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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