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Antalya’da fuhuş yuvalarına operasyon Fuhuş yapıldığı tespit edilen hamam-sauna, masaj salonu, spa ...

İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, aralarında hamamsauna ve masaj salonunun da bulunduğu fuhuş yuvalarına operasyon düzenledi. Operasyonda 27’si yabancı 125 kadının fuhuş yaptığı tespit edildi. Operasyonlar sonucu ‘Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek’ suçundan 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.
Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kent merkezinde 6 Ağustos ve 13 Ekim tarihleri arasında fuhşa yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 27’si yabancı 125 kadının fuhuş yaptığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yine adli işlemler kapsamında cumhuriyet savcısının talimatıyla 36 şüpheli şahıs hakkında “Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçundan işlem yapılıp, 6 şüpheli Antalya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlar sonucunda gizli fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hamamsauna ve masaj salonu 450 gün, 1 pansiyon 30 gün, 2 spa merkezi 120 gün ve 49 ev bin 920 günlüğüne kapatıldı. Ayrıca günübirlik ev olarak kullanıldığı tespit edilen 2 adreste de fuhuş yapıldığı ve konaklayan kadınların kimlik bildirimlerinin yapılmadığını tespit eden ekipler, ilgili mülk sahibine “1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet” suçundan 29 bin 410 TL idari para cezası uyguladı.

ANTALYA

29 Kasım 2019 Cuma

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