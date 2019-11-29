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Turizmdeki büyüme, en büyük rakip İspanya’yı şaşırttı İspanya Büyükelçisinden Antalya itirafı: ...

İHA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan GonzalezBarba, kentin turizmde sağladığı başarıya ilişkin, "Turizmi nasıl yönettiğinizi görmek istiyoruz. Her hafta duyuyoruz ki; Antalya olarak rekorlar kırıyorsunuz. Sizi bu yüzden çok tebrik ediyorum" dedi.

Turizmdeki büyüme, en büyük rakip İspanya’yı şaşırttı İspanya Büyükelçisinden Antalya itirafı: "Krizden sonra turizmi nasıl yönettiğinizi görmek istiyoruz" İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba: “Her hafta duyuyoruz ki; Antalya olarak rekorlar kırıyorsunuz” Antalya Valisi Münir Karaloğlu: “Geçen sene İspanya’dan bir heyet, Antalya’nın 2016 krizinden sonra bu kadar büyümeyi ne nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek için Antalya’ya gelmişlerdi.” “Birbirimizden öğreneceğimiz şeylerin olduğunu düşünüyorum”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan GonzalezBarba, kentin turizmde sağladığı başarıya ilişkin, "Turizmi nasıl yönettiğinizi görmek istiyoruz. Her hafta duyuyoruz ki; Antalya olarak rekorlar kırıyorsunuz. Sizi bu yüzden çok tebrik ediyorum" dedi.
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan GonzalezBarba, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Türkiye ve İspanya arasındaki ikili ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette gündem turizm oldu. Görüşmede, Türkiye’nin daha önce turizmde örnek aldığı ülkelerden birisi olan, ancak son yıllarda turizmde yarıştığı İspanya’nın büyükelçisi, “Duyuyoruz ki her hafta rekorlar kırıyorsunuz. Sizin turizmi nasıl yönettiğinizi görmek istiyoruz” dedi.

“2020 yılında da çift haneli büyümeyi gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz”
Antalya’nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Vali Münir Karaloğlu ise bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Karaloğlu, Türkiye ve İspanya’nın turizm konusunda tatlı bir rekabet içerisinde olduğuna işaret ederek, “Birbirimizi aslında takip ediyoruz. Türkiye ve Antalya turizmi 2016’daki krizden sonra hızlı bir çıkışa başladı ve o süreç devam ediyor. 2019 yılında Antalya şu ana kadar turizmde yüzde 17’lik bir büyüme gerçekleştirdi. Son 3 yıldır büyümemiz çift haneli olarak devam ediyor. 2020 yılında da çift haneli büyümeyi gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

“Çok fazla ortak özelliğimiz var”
İspanya ile Türkiye’nin üst düzey siyasi ilişkilerinin yanı sıra ticari ilişkilerinin de olduğunu belirten Karaloğlu, “Bugün rakamlara baktığımızda 2018 yılında ticari hacmimiz 13 milyar doları geçmiş. Şehirler arasındaki ilişkileri daha güçlü kılarsak daha da büyütebiliriz. İspanya’nın Akdeniz sahilindeki şehirlerine baktığımızda gerçekten çok fazla ortak özelliğimiz var. Biz de turizm ve örtü altı üretim çok güçlü, İspanya’nın sahil kısımlarındaki şehirlerde de çok güçlü. Ortak özelliklerimiz üzerinde yapacağımız ilişkileri var” diye konuştu.

“Birbirimizden öğreneceğimiz şeylerin olduğunu düşünüyorum”
Turizm konusunda Türkiye’nin bir zamanlar İspanya’yı örnek aldığını anlatan Vali Münir Karaloğlu, “Biz eskiden İspanya turizmde bu kadar ileriye nasıl gitti diye bakar ve örnek almaya çalışırdık. Geçen sene İspanya’dan bir heyet, Antalya’nın 2016 krizinden sonra bu kadar büyümeyi ne nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek için Antalya’ya gelmişlerdi. Birbirimizden öğreneceğimiz şeylerin olduğunu düşünüyorum” dedi.

Büyükelçi Barba: “Turizmi nasıl yönettiğinizi görmek istiyoruz”
İstanbul ve Ankara dışında da Türkiye’nin farklı şehirleriyle ikili ilişkileri geliştirmek adına görüşmeler yaptıklarını aktaran Büyükelçi Juan GonzalezBarba, Antalya’ya ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Turizm konusunda Antalya’nın sağladığı başarıdan dolayı tebriklerini ileten Barba, “Turizmi nasıl yönettiğinizi görmek istiyoruz. Her hafta duyuyoruz ki; Antalya olarak rekorlar kırıyorsunuz. Sizi bu yüzden çok tebrik ediyorum” dedi.

"İlişkilerimizin daha da geliştirilebileceğini değerlendiriyoruz"
İspanya’nın kendisini iyi hissedebildiği ülkelerin en başında Türkiye’nin geldiğini söyleyen Barba, “Akdeniz’de olmamız, karakter ve kültürel yakınlıklarımız sebebiyle biz İspanya olarak kendimizi Türkiye’ye çok yakın hissediyoruz ve ilişkilerimizin daha da geliştirilebileceğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

ANTALYA

29 Kasım 2019 Cuma

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