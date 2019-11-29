Muratpaşa Belediyesi Muratpaşa Camii’nin abdesthane, bebek bakım odaları, baybayan tuvaletleri ve imam odasını inşaa etmek için Antalya İl Müftülüğü ile protokol imzaladı.

Sınırlarında bulunan tüm ibadethanelere, olanakları çerçevesinde bakımonarım ve temizlik hizmetleri veren Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın sembol camilerinden Muratpaşa Camii’nin abdesthane, bebek bakım odaları, baybayan tuvaletleri ve imam odasını inşaa edecek. Muratpaşa Belediyesi bu çalışmaları onaylı projeye uygun olarak gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Camii’nin abdesthane, bebek bakım odaları, baybayan tuvaletleri ve imam odasının inşa edilmesini içeren protokol Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya İl Müftüsü Osman Artan arasında imzalandı.

Abdesthane, bebek bakım odaları, baybayan tuvaletleri ve imam odasını içeren Muratpaşa Camii’nin müştemilatları konusunda halktan ciddi şikayet olduğunu belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Bizde, Müftülüğümüz ile temas kurarak, burayı düzeltebileceğimizi, çok kullanılan bir merkez olması hasebi ile şehre büyük bir katkı olacağını ifade ettik. Sağolsun Müftülüğümüz ve gerekli kurumlarda uygun gördüler. Toplumumuza, halkımıza orada uygun bir kullanım sağlamak üzere belediye olarak görev aldık. Kendi isteğimiz ile oradaki müştemilatı yenileme ve halkımızın milletimizin hizmetine sunmayı üstlendik. Hayırlı olsun. Öyle tahmin ediyorum ki, yeni üniteler; yaz ayları itibari ile hizmete girecek. Orada; Muratpaşa’mıza Antalya’mıza yakışan, kent kimliğine yakışan bir kullanım ortaya çıkacak diye ümit ediyoruz. Bütün ilgili kurumlara ve Müftülüğümüze, bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Muratpaşa Camii’nin tuvaletlerinin uzun zaman önce yapıldığını bu nedenle de özellikle kış aylarında olumsuzluklar yaşandığını işaret eden Antalya İl Müftüsü Osman Artan; “Vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olmaktaydı. Vatandaşlarımızın bu taleplerini belediyemize ilettiğimiz zaman, sağ olsun Belediye Başkanımız; Vakıfların hazırlamış olduğu ve Anıtlar Kurulundan geçmiş olan onaylı projeyi uygulama konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. Tuvaletler ve abdest alma yerleri caminin o kısımları ile ilgili bütün çalışmaları Muratpaşa Belediyemiz bu yapacağımız protokol ile inşallah gerçekleştirecektir. Antalya’mızın merkez camisine yapmış oldukları bu katkıdan dolayı sayın Başkanımız Ümit beye teşekkür ediyoruz. İsmi de Muratpaşa Camisi, belediyemizin adı da Muratpaşa inşallah belediyemiz; Antalya’mıza güzel bir eser kazandırmış olacak” şeklinde konuştu.

ANTALYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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