Turistleri taşıyan otobüs şarampole düştü Antalya’da kaza: 3 yaralı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 25 turisti taşıyan otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince, şarampole düştü. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı turistleri taşıyan Yılmaz yönetimindeki 07 KM 924 plakalı otobüs, Kumluca çıkışı Sarıkavak Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, şarampole düştü.

Kaza, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. 25 kişinin bulunduğu otobüste 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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