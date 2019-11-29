ALKÜ ve ALTİD’dan işbirliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ortak bir çalışmaya imza atacak.

2830 Mayıs 2020 tarihleri arasında ALKÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenecek 4. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi Konferansı’nın (4th International Conference on Food and Agricultural Economics ECONAGRO 2020) ALKÜ ve ALTİD işbirliğinde düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı. ALTİD Başkanı Burhan Sili ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından imzalanan protokolün imza töreninde ALTİD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan da hazır bulundu.

ALKÜ tarafından Alanya’da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi Konferansı’nın Alanya Turistik İşletmeciler Derneği tarafından üstlenilecek yükümlülüklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen protokolün imza töreninde, Alanya’nın turizm merkezi olmasının yanında iki üniversitesiyle eğitim ve bilim merkezi olma yolunda da önemli mesafeler kat ettiğini belirten Rektör Kalan, “Alanya’nın zaten çok önemli bir marka değeri var. Biz de üniversite olarak bu değere bilim ve kültürel anlamda değer katabilmenin gayesindeyiz” dedi.

Konu ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinin ardından taraflarca protokol imzalandı.

ANTALYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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