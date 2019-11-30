Utandıran hastalık: ‘kabızlık’ Prof. Dr. Serhat Bor: “Yıllarca, ‘ayakyolu’, ‘wc’, ‘hela’, ‘tuvalet’ gibi kelimeler kullanıldı. Güzel Türkçe’mizde bir düzine kelime varken, ‘lavabo’ diye bir kelime icat ettik” “Lavaboya değil, tuvalete gidiyoruz. Bu kelimeden bile utanç duyar bir noktaya geldik” “Örneğin taciz, bir kabızlık nedenidir. Psikiyatrik açıdan çok önemli bir konudur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Utandıran hastalık: ‘kabızlık’ Prof. Dr. Serhat Bor: “Yıllarca, ‘ayakyolu’, ‘wc’, ‘hela’, ‘tuvalet’ gibi kelimeler kullanıldı. ...

İHA

Kabız olan hastaların, bu hastalıktan utanarak doktora başvurmadığını ifade eden Prof. Dr. Serhat Bor, "Yıllarca, 'ayakyolu', 'wc', 'hela', 'tuvalet' gibi kelimeler kullanıldı. Güzel Türkçe'mizde bir düzine kelime varken, 'lavabo' diye bir kelime icat ettik. Lavaboya değil, tuvalete gidiyoruz. Bu kelimeden bile utanç duyar bir noktaya geldik" dedi.

Utandıran hastalık: ‘kabızlık’ Prof. Dr. Serhat Bor: “Yıllarca, ‘ayakyolu’, ‘wc’, ‘hela’, ‘tuvalet’ gibi kelimeler kullanıldı. Güzel Türkçe’mizde bir düzine kelime varken, ‘lavabo’ diye bir kelime icat ettik” “Lavaboya değil, tuvalete gidiyoruz. Bu kelimeden bile utanç duyar bir noktaya geldik” “Örneğin taciz, bir kabızlık nedenidir. Psikiyatrik açıdan çok önemli bir konudur”

Kabız olan hastaların, bu hastalıktan utanarak doktora başvurmadığını ifade eden Prof. Dr. Serhat Bor, “Yıllarca, ‘ayakyolu’, ‘wc’, ‘hela’, ‘tuvalet’ gibi kelimeler kullanıldı. Güzel Türkçe’mizde bir düzine kelime varken, ‘lavabo’ diye bir kelime icat ettik. Lavaboya değil, tuvalete gidiyoruz. Bu kelimeden bile utanç duyar bir noktaya geldik” dedi.
Türk Gastroenteroloji Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen, “36. UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim" toplantısı, Belek’te bulunan bir otelde gerçekleştirildi. 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi ise ilk kez bu yıl 36. UGH 2019 bünyesinde yapıldı.
Kongre hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, düzenledikleri kongrenin, 36’ncı Ulusal Gastroenteroloji Haftası olduğuna değinen Bor, bu haftada Türkiye’deki gastroenterologların, iç hastalıkları ve aile hekimi uzmanlarının bir araya geldiğini söyledi. Bor, sindirim sistemini ilgilendiren tüm yenilikleri tartıştıklarını, bilimsel gelişmeleri ise paylaştıklarını kaydetti.
Kabızlık konusuna değinen Bor, kabızlığın bilimsel tanımının, haftada 3’den daha az sayıda dışkılamak olduğunu belirtti. Bor, bazı hastaların, ‘Her gün 3 defa tuvalete gidiyorum’ şikayetiyle hastaneye başvurduklarını da ifade etti.

“Tuvalet kelimesinden bile utanç duyar hale geldik”
Bor, “Yıllarca, ‘ayakyolu’, ‘wc’, ‘hela’, ‘tuvalet’ gibi kelimeler kullanıldı. Güzel Türkçe’mizde bir düzine kelime varken, ‘lavabo’ diye bir kelime icat ettik. Lavaboya değil, tuvalete gidiyoruz. Bu kelimeden bile utanç duyar bir noktaya geldik. Hal böyle olunca insanların kabızlık veya altına büyük abdesti kaçırmayla ilgili konularda büyük bir tabu nedeniyle hekime başvurmadığını görüyoruz. Örneğin kabız hastaların yaklaşık 3’te 1’i kabızlıklarını engelleyebilmek için parmakla boşaltıyorlar. Bu kadar ciddi vakalar var. Bunlar hiçbir zaman doktora gitmiyorlar. Kabızlık bir kader değildir. Kabız hastaya illa çok fazla sayıda tetkik yapmamıza da gerek yok” dedi.
Ağır kabızlık vakalarının mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurması gerektiğine işaret eden Bor, hafif kabızlık sıkıntısı yaşayan hastaların aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanına gitmesi gerektiğini belirtti.

“Hastalar kabızlıktan utanıyor”
Vatandaşların kabız olduklarında doktora gitmeye utandığını, gittiklerinde ise çoğu şikayetlerini gizlediklerini dile getiren Prof. Dr. Serhat Bor, “Bana kabızlık şikayetiyle gelen bir hastanın eşi odadan çıktığında, ‘size söyleyemedim ama ben altıma da kaçırıyorum. İyi ki eşim çıktı’ dediğini biliyorum. İşin ilginç tarafı eşi de bana altına kaçırma şikayetiyle gelmişti. İkisi de utanmaktan birbirlerine söyleyememişler. Bunu doktorunla paylaşması lazım. Bize bilgiyi tam vermeliler ki, bizde tam bir şekilde aktarmalıyız” diye konuştu.

“Taciz, kabızlık nedenidir”
Kabızlığın altında yatan nedenlerden birinin, ‘sosyopsikolojik’ sorun olduğunun altını çizen Bor, “Örneğin taciz, bir kabızlık nedenidir. Psikiyatrik açıdan çok önemli bir konudur. Uzun yolculuklara giden hastaların birçoğu tuvalete gitmek istemiyorlar. Tuvalet seçmek, kabızlığın en önemli nedenlerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Kabızlığın tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Bor, sözlerine şöyle devam etti:
“İshal olana kahve verilir ya, işte güzel olan kahve ishal yapar. Bunu söylemek gerekiyor. İnsanlar sabah kahvaltısının ardından içtikleri kahveden sonra bir büyük bardak su içecek. 10 dakika kadar tuvalette oturacak. Nefes egzersizi yapacak. Bunu dışkılasın, dışkılamasın her gün yapmak ve beyine yazmak gerekiyor. Beyine bu kodlanmalı. Bunun ötesine ilaçlar başlıyor. Piyasada bir sürü ödenen ilaç var. Bunların içinde Laktiloz bir miktar etkili. Diğer ilaçlar ödenmiyor. Hastaya maliyeti aylık 200300 lira. Hasta bu ilacı alamıyor. Polietilen Glikol, ödenmeye ilaç kategorisinde. Bu bizi çok üzüyor. Yurt dışında çıkmış çok güzel, yeni ilaçlar var. Bu ilaçların hiçbiri Türkiye’ye gelemiyor, çünkü pahalılar. Biz hastaya, ‘yurt dışından temin edin’ diyoruz. Kabızlık ciddi bir sorundur. Bu konu halkımız ve sağlık otoritesi tarafından hak ettiği değeri alamıyor. Her 11 yetişkinden 1’si kabızdır. Bu, çok yüksek bir oran. İlaçların hızlıca geri ödeme sistemine alınması ve Türkiye’ye henüz gelmemiş başarılı ilaçların hızlıca ülkeye getirilmesi gerekmektedir”

Bu hastalar risk altında
Bazı hastaların risk altında olduğunu söyleyen Bor, “4550 yaşından sonra kabızlık ani başlamışsa, makattan kanaması varsa, açıklanamayan kilo kaybı, ateşi, 1’nci derece akrabasında bağırsak kanseri ya da polip alınmışsa, iltihabi bağırsak hastalığı dediğimiz durumlar varsa, bu kişiler mutlaka en yakın gastroenteroloji grubuna başvurması gerekir. Altta kalın bağırsak kanseri olabilir. Kalın bağırsak kanseri tıpta korunulabilir tek kanserdir. Kalın bağırsak kanserini bir polipken alırız, aldığımız zamanda o kişinin bir ömür boyu kanser olma riskini sıfırlarız” sözlerine ekledi.

ANTALYA

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da sürücülere 3,5 saatte 147 bin TL ceza kesildi 2 bine yakın personelin katıldığı ‘Huzur Akdeniz’ asayiş uygulamasında 21 bin 840 kişi, 3 bin 716 araç sorgulandı, sürücülere toplam 147 bin 822 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Antalya’da sürücülere 3,5 saatte 147 bin TL ceza ...
Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'
YEREL HABERLER Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz ...
Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması
YEREL HABERLER Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması
13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber ...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret
Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'ndan Aytemiz Alanyaspor'a ziyaret
Bakan Çavuşoğlu, Alanyapor Kulübünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Alanyapor Kulübünü ziyaret etti
Mezun olduğu okulunda yazar olarak söyleşi yaptı
YEREL HABERLER Mezun olduğu okulunda yazar olarak söyleşi yaptı
ANTAB, yeni ismiyle toplandı
YEREL HABERLER ANTAB, yeni ismiyle toplandı
AESOB Başkanvekili Bayram Dal’ın Kış Lastiği Uyarısı
YEREL HABERLER AESOB Başkanvekili Bayram Dal’ın Kış Lastiği Uyarısı
ALKÜ ve ALTİD’dan işbirliği
YEREL HABERLER ALKÜ ve ALTİD’dan işbirliği
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar Aşırı süratli olduğu iddia edilen araç refüje çarpıp takla attı
YEREL HABERLER Takla atan araçtan burunları bile kanamadan ...
Turistleri taşıyan otobüs şarampole düştü Antalya’da kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Turistleri taşıyan otobüs şarampole düştü Antalya’da ...
Uyuşturucuyu gece lambasına gizlemiş
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu gece lambasına gizlemiş
Bahçede zeytin toplayan kadını kaçıran 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bahçede zeytin toplayan kadını kaçıran 3 kişi ...
46 yaşındaki kadını zorla otomobile bindirip kaçıran 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 46 yaşındaki kadını zorla otomobile bindirip kaçıran ...
Gece lambası içinde uyuşturucu, kum torbası içinde hassas terazi Antalya'da uyuşturucunun çıktığı yere jandarma bile inanamadı
YEREL HABERLER Gece lambası içinde uyuşturucu, kum torbası içinde ...
Çiftçi fotoğraf çekecek hastalığı öğrenecek
YEREL HABERLER Çiftçi fotoğraf çekecek hastalığı öğrenecek
Kepez’den sıfır atık projesine destek
YEREL HABERLER Kepez’den sıfır atık projesine destek
Halde 03.00’ten önce satış yapılamayacak Başkan Böcek yeni hal sezonunun açılışını yaptı
YEREL HABERLER Halde 03.00’ten önce satış yapılamayacak Başkan Böcek ...
Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı (2)
YEREL HABERLER Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı ...
Muratpaşa Cami için protokol Abdesthane, bebek bakım odaları, bay-bayan tuvaletleri ve imam odası inşa edilecek
YEREL HABERLER Muratpaşa Cami için protokol Abdesthane, bebek bakım ...
Büyükşehir’den Engelliler Günü’ne özel program
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Engelliler Günü’ne özel program
Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi İki yeni hat seferlere eklendi
YEREL HABERLER Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi İki ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X