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YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Ruhsatsız fırında üretilen ekmek, fünyesi çekilmiş el bombası'

DHA

ANTALYA Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, günde 1 milyon 200 bin civarında ekmek üreten kentteki 270 fırının 105'inin ruhsatsız olduğuna dikkat çekerek, bu fırınlarda üretilen ekmeğin fünyesi çekilmiş bir el bombası olduğunu belirtti.

ANTALYA Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, günde 1 milyon 200 bin civarında ekmek üreten kentteki 270 fırının 105'inin ruhsatsız olduğuna dikkat çekerek, bu fırınlarda üretilen ekmeğin fünyesi çekilmiş bir el bombası olduğunu belirtti.
Oda Başkanı İnce, kentte günde 1 milyon 200 bin ekmek üreten 270 fırından 105'inin ruhsatsız olduğunu açıklayarak, son 5-6 yıldır konuyla ilgili girişimlerde bulunmalarına karşın sonuç alamadıklarını söyledi. Unlu mamuller ve ekmek üretimi için gereken ruhsatın farklı olduğunu belirten İnce, "Unlu mamullerin olduğu yerde ekmek ve ekmek çeşitleri çıkarılamaz. Ruhsat almak için metrekare kriteri, fiziki konum ve şartlar var. Ekmek üretiminde 250 metrekare şartı varken unlu mamullerde ise 80-90 metrekare şartı bulunuyor. Ruhsatsız fırınlar unlu mamuller ruhsatıyla denetimsiz ekmek üretiyor" diye konuştu.
UCUZ DİYE YEMLİK BUĞDAY KULLANILIYOR
Ekmek yapımında kullanılan unun 50 kiloluk çuvalının 115 lira olduğuna dikkat çeken İnce, ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmeğin çoğunlukla 'yemlik' olarak tanımlanan kırık buğdaydan yapılan undan üretildiğini kaydederek şöyle dedi: "Bu un diğerine göre 17 lira daha ucuz. Tabi bu undan ekmek üretebilmek için de katkı maddesi ilave ediliyor. Bir nevi doping yapılıyor yemlik buğdaydan yapılan una." 
6 SAATTE YENİLEMEZ HALE GELİYOR
Normal undan yapılan ekmeğin 16 ile 18 saat içinde bayatladığına dikkat çeken İnce, katkı maddesi olan ekmeğin ise 3 saat içinde bayatladığını, 6 saat içinde yenilemez hale geldiğini anlattı. İnce, ekmek çeşitlerinin dış görünüşü parlak ve güzel olsun diye hamuruna renklendirici bile katıldığını söyleyerek, "Öyle olunca ekmeğin görüntüsünde sorun olmuyor. Vatandaş kesinlikle ayırt edemiyor. Ama bu ekmeğin içi normalinkinden çok farklı. Normal bir ekmeği bastırdığınız zaman içinin yapışmaması gerekir. Katkı maddeli ekmeğin içi ise hamur olur. Bastırdığınızda yapışır kalır. Çünkü ekmeğin içinde olması gereken gözenek yoktur" diye konuştu. Ekmeğe katkı maddesi konulmasının kesinlikle yasak olduğunu hatırlatan İnce, "Ancak internet ortamında her şeyi bulmak mümkün" dedi.
RUHSATSIZ FIRINLAR EN ÇOK KEPEZ'DE
Kentte üretilen 1 milyon 200 bin ekmeğin 700 bininin Kepez ilçesinde tüketildiğine dikkati çeken Mustafa İnce, "Bunun nedeni ilçenin gelir seviyesi düşük olduğu için ekmeğin çok tüketilmesi. Dolayısıyla ekmeğin çok tüketildiği yerlerde de çok sayıda ruhsatsız fırın oluyor. Antalya merkez ilçelerindeki 105 ruhsatsız fırının 75'i Kepez'de" diye konuştu. Oda olarak bu konuda girişimleri olduğunu belirten İnce, "Biz bu fırınları Tarım İl Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Yetkimiz buraya kadar. Sadece bildiriyoruz" dedi. Ruhsatsız fırın sorununun sadece Antalya'da olmadığını kaydeden İnce, "Ruhsatsız fırın sorunu büyükşehirlerde var. Mesela İstanbul'da 4 bin 200 fırın var. Orada da 1000'e yakın ruhsatsız fırın var" diye konuştu.
HALK NE YEDİĞİNİ BİLİYOR MU?
Ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmekteki riskin insan sağlığı açısından çok büyük olduğunu vurgulayan İnce, "Hangi birini anlatayım? Fünyesi çekilmiş el bombası ruhsatsız fırınlar ve buralarda üretilen ekmekler. Halk ne yediğini biliyor mu bilmiyor mu? Bunu düşünmek lazım" ifadelerini kullandı. Antalya'daki tüm fırınların şartlarını iyi bildiklerini kaydeden İnce, denetim altına alınması için önerilerde de bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü fırın denetimi yaparken Fırıncılar Odası'ndan bir görevlinin de denetime katılmasının doğru olacağını anlatan Mustafa İnce, "Eğer bu yapılırsa 6 ayda katedilecek yolu bizimle 6 günde kat ederler. Ama bu kanunlara aykırıymış. Olmuyormuş" dedi. Oda olarak bir diğer önerilerinin ise ruhsatlı fırınların girişine belge konulması olduğunu belirten İnce, bu konuda da bir dönüş olmadığını söyledi.

ANTALYA

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:43
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  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
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