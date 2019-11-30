Kampüste doğa yürüyüşü

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Ardahan ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri spor ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla Kampüs içinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi önünden yola çıkan topluluk öncelikle Üniversitenin güneyinde yer alan Botanik Bahçe’ye bir yürüyüş gerçekleştirdi. Üniversitelerarası bisiklet yarışlarında da kullanılan dağ bisikleti parkurunda yürüyüşe devam eden ekip, makilerin arasındaki patika yollarda, çalılıkların arasından geçerek üniversitenin güney kapısına doğru yürüdü.

Yürüyüş yapmanın gerek beden sağlığı gerekse zihin sağlığı açısından pek çok faydaları olduğunu belirten Rektör Ünal, ‘Günlük koşuşturma ve yoğun bir tempoda her zaman spor yapma fırsatımız olmayabiliyor. Spor için belli bir zaman ayrılması, gerekli koşulların sağlanması gerekebilir. Ancak yürüyüş zaman ve mekan sınırlaması olmadan çok daha kolay yapılabilecek bir aktivite. 30 dakikalık bile olsa yürüyüş ile bu eksikliği tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün öğrencilerimizle birlikte eşsiz güzellikteki kampüsümüzde spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle böyle faydalı bir etkinlikte buluşmakta ayrıca sevindirici.” diye konuştu.

Öğrencilere sporu hayatının bir parçası haline getirmelerini tavsiye eden Rektör Ünal, “Bir sağlıkçı olarak özellikle öğrencilerimizin bu konuyu dikkate almalarını istiyorum. Çünkü hareketsiz bir yaşam düzensiz bir beslenmeyle birleşince birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Fiziksel olarak sağlıklı bir yaşamın yanında ruhsal olarakta hayata oldukça olumlu katkıları olan sporun genç yaşta alışkanlık haline getirilmesini önemle tavsiye ediyorum.” dedi.

Bir saati aşkın zamanda 3 km’den fazla yol yürüyen ekip başlangıç noktaları olan Spor Bilimleri Fakültesi önüne gelerek doğa yürüyüşünü tamamladı.

ANTALYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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