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13 yaşındaki Ramazan'dan iyi haber geldi 48 saat sonra bulundu

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde 48 saattir kayıp olan Ramazan Çoban Antalya Altınova mahallesinde bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 48 saattir kayıp olan Ramazan Çoban Antalya Altınova mahallesinde bulundu.
Perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Çoban için ailesi tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldı. 48 saattir her yerde aranan Ramazan'dan haber bugün sabah saatlerinde geldi. Altınova mahallesinde yaşayan görme engelli babaannesinin komşuları Ramazan'ın babaannesi Cemile Çoban'ın yanında olduğunu aileye haber verdi. Bunun üzerine yakın akrabaları ile irtibata geçen aile çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi ve rahat bir nefes aldı. Baba Kutlay Aydın ve anne Serpil Aydın çocuklarının bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşarken aile Ramazan'ı bulunduğu yerden alıp eve getirdi.

ANTALYA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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