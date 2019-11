2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin 2023 savunma ve havacılık sanayinde ihracat hedefinin 10,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Demir, her konuda çaba göstermek yerine belirli konularda en iyiler arasında yer alarak diğer alanlardaki algıyı da değiştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın düzenlediği 'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı' Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyada savunma harcamasının yıllık 1,8 trilyon dolar olduğunu söyledi. İhracatta ligler olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin 3'üncü ligde yer aldığını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayi ithalatında ülkeler arasında 13'üncü sırada yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Demir, dünyada ithalatta Suudi Arabistan, Hindistan ve Mısır'ın ilk sıralarda bulunduğunu aktardı.

İHRACAT HEDEFİ 2023'TE 10,2 MİLYAR DOLAR

Prof.Dr. Demir, "Türkiye'nin tedarikçileri arasında ABD, İspanya ve İtalya ilk sıralarda yer alıyor. İhracat ve ithalat makası giderek daralıyor. Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında 2018 yılında ABD, Almanya ve Umman öncü ülkeler oldu. ABD ve Almanya'ya ihracat her yıl artıyor. İhracatta ilk 10 ürün arasında uçak ve helikopter parçaları ilk sırada yer alıyor. Savunma ve havacılık sanayinde ihracat hedefi 2023'te 10,2 milyar dolar" dedi.

'REKLAMINI İYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Potansiyel pazar olarak görülen ülkelerde teknoloji transferi ve yerel üretim konularının tartışılması gerektiğine vurgu yapan Demir, ihracatta önde gördükleri ülkelerin yaklaşımlarını tecrübe ettiklerini aktardı. Prof. Dr. İsmail Demir, "Veriyor gibi yaparken, vermiş gibi yaparken neler verilip nelerin verilmediği gibi bir dizi oyunu biliyoruz. Bizler diğer ülkeler ile ilişki içinde iken daha önce bize yapılan muamelenin neler olacağını gösterirken bizim anlayışımızın değişik olduğunu çok açık izah etmemiz gerekiyor. Sahada gösterdiğimizin de reklamını iyi yapabilmeyiz" diye konuştu.

HER ALANDA DEĞİL, BAZI ALANLARDA EN İYİ OLMAK

Sadece alım-satım için kimsenin masaya oturmadığını dile getiren Prof. Dr. İsmail Demir, bunun yanı sıra anlaşmanın ülkenin ekonomisine, teknolojisine katkı beklentisi olduğunu ifade etti. Özellikle belirli alanlarda Türkiye'nin öne çıkıp dünyada en iyiler arasında olduğunu göstermesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Demir, teknoloji ve AR-GE yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Demir, "Bir iki alanda en iyiler arasında yer almak, diğer alanlardaki algıyı da değiştirecektir. Belirli konular üzerinde durup en iyi olmanın yolunu bulmamız gerekiyor" dedi.

BÜYÜMEDE SAVUNMA SANAYİ İLK SIRADA

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral da rekabetçi, yüzde 100 yerli ve milli savunma sanayi için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayide son bir yılda yüzde 37,5 oranında büyüdüğünü dile getiren Aral, "Türkiye, sektörel bazda ihracat verileri göz önüne alındığında büyümede ilk sırada savunma ve havacılık sanayi yer alıyor. Türkiye'nin ihraç ürünleri 2018 bir kilogram 1,32 dolar iken savunma sanayide bu rakam 46,59 dolara çıkıyor" diye konuştu.

Konferans, yarın sona erecek.

