Caz ve Senfoni Piyano Festivali'nde buluştu

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, geçtiğimiz Cuma akşamı sahnesinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, caz müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev Trio’yu ağırladı. Görsev, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde sanatseverlere unutulmaz müzik ziyafeti sundu.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alan Kerem Görsev Trio , dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konserinde tamamı kendi bestelerinden oluşan bir repertuvar seslendiren Görsev, hemen her şarkıdan önce eserin ortaya çıkış hikayesini misafirlerle paylaştı.

“I Remember Your Face” şarkısını 11 yıl boyunca görmediği babası için bestelediğini söyleyen Kerem Görsev duygusal anlar yaşadı. “Story Teller” şarkısını mentörüm dediği ve yıllar önce kaybettiğimiz Türk cazının önemli kontrbasçılarından Oğuz Durukan için ve “Sunday” şarkısını ise çok yakın arkadaşı olan ve yine kaybettiğimiz spor spikeri Kenan Onuk için bestelediğini söyledi ve şarkıları onlara ithaf etti. Duygularını seyircilerle paylaşan Kerem Görsev “Sevdiğim birini kaybettiğim zaman içimden ona şarkı yazmak geliyor” dedi.

Konserde Ferit Odman’ın davul ve Kağan Yıldız’ın kontrbas şovu seyirciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Konserin sonunda kulise gitmeden bis yapan Kerem Görsev “ Biz içeri geçip sizi bekletmeyelim, siz de alkışlayarak hiç yorulmayın, biz hemen bir şarkı daha çalalım” sözleriyle esprili anlara imza attı.

Gecenin sonunda festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer tarafından kendisine çiçek ve teşekkür plaketi takdim edilen Kerem Görsev, Antalya’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti ve Antalya seyircisine teşekkür etti.

ANTALYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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