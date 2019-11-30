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Antalya ile Benidorm şehirlerini eşleştirme önerisi İspanya Büyükelçisi’nden Başkan Böcek’e ziyaret

İHA

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Konuk Büyükelçi’nin Antalya ile Benidorm şehirlerini eşleştirme önerisine Başkan Böcek’ten tam destek geldi.
İspanya Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba’nın ziyaretinde, İspanya Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu, İspanya İstanbul Başkonsolosu Alvaro de la Riva Guzmán de Frutos, İspanya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Fernando Hernández Domínguez de hazır bulundu. Antalya’yı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Büyükelçi Barba, İspanya ve Türkiye arasında sıkı olan ilişkileri, şehirlerarasında da geliştirmek istediklerini belirtti.

Eşleştirme önerisi
Barba, şunları söyledi: “İki ülke şehirleri arasında şu anda MadridBarcelona, İstanbulAnkara üzerinde yoğunlaşan ilişkiler var. Bu ilişkiyi diğer şehirlere de yaymak istiyoruz. İspanya’daki 10 şehirle, Türkiye’de aralarında Antalya, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Bursa gibi şehirlerin yer aldığı 10 şehri eşleştirmek, turizm, ticareti geliştirmek, üniversiteler arası ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu çerçevede Antalya ile Alicante eyaleti Benidorm kentimizi, turizm başta olmak üzere benzer özelliklere sahip olmaları nedeniyle eşleştirme önerimiz var. Valencia ile İzmir’i, Bursa ile Valladolid, Eskişehir ile Bilbao, Sevilla ile Gaziantep’i eşleştirme fikrimiz var.”
“İspanya sadece Barcelona ve Madrid’ten, Türkiye de sadece İstanbul ve Ankara’dan ibaret değil” diyen Bara, “Amacımız daha fazla şehrin ve ticaret odalarının bir araya gelmesi. Diğer şehirlere de açılım sağlayabilirsek iki ülke arasında 13 milyar lira olan ticaret hacmini 5 yıl içinde 20 milyar dolara çıkarmak mümkün” ifadelerini kullandı.

Her türlü desteğe hazırız
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya hakkında konuk büyükelçiye bilgiler verdi. İspanyol Büyükelçi Juan Gonzalez Barba’nın teklifine olumlu yanıt veren Başkan Böcek, “İki şehir arasındaki eşleşmenin sağlanabilmesi için her türlü girişimi yapmaya ve bu inisiyatife her türlü desteği sağlamaya hazırız. Ticaret odamız, iş insanlarımız ile birlikte şehirlerarası ticaret ilişkilerimizi geliştirmek için yapmamız gereken ne varsa yaparız” diye konuştu.
20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında ünlü İspanyol piyano ve besteci Diego Valdivia’yı ağırladıklarını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, Antalya ve AlicanteBenidorm arasında sadece turizm ve ticari değil, sosyal ve kültürel ilişkileri de geliştirebileceklerini, festivaller düzenleyebileceklerini söyledi. Başkan Böcek ve Büyükelçi Bara, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da görüş birliğine vardı.
Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye alışverişinde bulunuldu.

ANTALYA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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