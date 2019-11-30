6'ıncı kattan düşen Rus uyruklu kadın hayatını kaybetti Rus kadının sır ölümü

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Antalya’da bulunduğu binanın 6'ncı katından düşen rus uyruklu katın hayatını kaybetti. Polis ,35 yaşındaki kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Edinilen bilgilere göre, olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bodrum'da bir otelde çalışan Rus uyruklu Nadezhda Zemlianian (35) henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu binanın 6'ncı katından aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, betona düşen Rus kadının yaşamımı yitirdiğini belirledi.

Zemlianian'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek. Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Zemlianian'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ANTALYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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