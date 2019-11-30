Hedef 45 bin denetim Gıda denetimleri devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla ülke genelinde başlatılan “Ürün Bazlı” denetim seferberliği kapsamında Antalya'da denetimler bugün de devam etti. İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli gıda kontrolör ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürdü.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut ,Muratpaşa ,Kepez ve Konyaaltı İlçelerinde toplu tüketim yerlerine yönelik gıda denetimine katıldı. Bu yıl hedef 28 bin 500 işletmeye 45 bin denetim hedeflenen seferberlik kapsamında altyapı, ürünün izlenebilirliği, dokümantasyon ve numune çalışmalarıyla yapılıyor.“Ürün Bazlı” denetim seferberliği bugün itibarıyla sona ererken , rutin denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

ANTALYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.