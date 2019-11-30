Alanya´da denizde hortum çıktı

ANTALYA´nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Alanya´ya bağlı İncekum Mahallesi´nde öğle saatlerinde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 4 kilometre açıkta çıkan hortum yaklaşık 15 dakika su yüzeyinde ilerledi. Okurcalar Mahallesi açıklarına kadar süren hortum kıyıya ulaşamadan kayboldu. Kıyıda bulunan turistler ve vatandaşlar ilgiyle izledikleri hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
ANTALYA
30 Kasım 2019 Cumartesi
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