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Erol Bulut: “Pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0’lık bir galibiyet aldık”

İHA

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, farklı MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, "Pozisyonları iyi değerlendirerek 50'lık bir galibiyet aldık" dedi.
Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 50’lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, güzel bir oyunla güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, “Zaten hedefimiz bugün 3 puandı. Onun dışında hiçbir şey düşünmüyorduk. Takımımız gerçekten iyi bir oyunla ve yakaladığımız fırsatları değerlendirerek erken öne geçtik. İkinci yarıda da bulduğumuz 3 golle de 50’lık bir skor elde ettik. Bunun üstü de olabilirdi ama ben bugün oynanan futboldan ve mücadeleden çok memnunum takımım adına. Haftalardır zaten bu takım iyi oynuyordu ama maalesef yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremiyorduk. O açıdan moralimiz biraz düştü. Haftalardır kazanamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman otomatikman futbolcular da etkileniyor ama şükürler olsun bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek 50’lık bir galibiyet aldık” diye konuştu.

ANTALYA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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