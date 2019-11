Bakan Çavuşoğlu'dan İspanya'ya büyük övgü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 tartışmaları sonrası bütün ülkelerin Türkiye'den patriotlarını çektiğini, ancak İspanya'nın patriotlarını çekmeyen ve süreyi uzatan tek ülke olduğunu belirterek, "İspanya, bu konuda Türkiye'nin tek gerçek dostu oldu" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve İspanya Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na verilen İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası törenine katıldı. Törene, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Muhittin Böcek, İspanya Büyükelçisi Gonzalez Barba ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, kent merkezindeki otelde gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Akıncıoğlu'nu tebrik etti. İspanya'nın Türkiye için sıradan bir ülke olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu ülke ile her alanda bağların güçlü olduğunu söyledi.

'PATRİOTLARINI ÇEKMEYEN TEK ÜLKE İSPANYA'DIR'

"İspanya ile mükemmel düzeyde ilişkilerimiz var" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Birlikte değerlendirebileceğimiz daha fazla potansiyelimiz var. İspanya, ticari ilişkiler bakımından Avrupa'da 6'ncı büyük partnerimizdir. Aynı zamanda İspanya ülkemizde yatırım yapan 7'nci büyük ülkedir. İspanya her zaman Türkiye'ye güvenmiştir. Turizmde birbirimizi rakip görmedik. Birbirimizi tamamlar olduk. Türkiye'nin satın aldığı S-400'lere yönelik tartışmalar devam ediyor. Hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı, çünkü herkesin elinde füzeler var. Bunlar NATO'yu da tehdit ediyor. Suriye ile sıkıntılar çıktığında ABD, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya patriot bataryalarını gönderdi. Bu süreçte maalesef S-400'leri almayın ABD, Almanya, Hollanda ve İtalya patriotlarını çekti. Sınırımızda hava savunma sistemini uzatan tek ülke İspanya oldu. İspanya, Türkiye'nin bu konudaki tek gerçek dostu oldu."

'MEDENİYETLER İTTİFAKI İÇİN YENİDEN ÇALIŞIYORUZ'

İspanya'nın hiçbir zaman ön yargılı olmadığını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada kendisinden olmayan herkese karşı nefretin had safhaya çıktığını söyleyip, "Bu noktada Birleşmiş Milletler çatısı altında Medeniyet İttifakı'nı yeniden canlandırmak için İspanya ile çalışıyoruz. Çatışmaya değil, dostluğa ihtiyacımız var. Bizim de en çok güvendiğimiz ülkelerin başında İspanya geliyor" dedi.

'ANTALYA'YA GÜZEL BİR HABERİM VAR'

Antalya'ya güzel bir haberi olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurguladı. Antalya'nın dünyada itibarını artırmak için çalıştıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Birçok zirveyi, etkinliği Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de ve Antalya'da Diploması Forumu'nu başlatıyoruz. Davos nasıl varsa, gelecek sene mart ayından itibaren tüm dünya liderlerini, bakanları, akademisyenleri, aydınları Antalya'da bir araya getirip dünyanın geleceğine katkı sunacağız" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diploması Forumu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını söyledi.

İSPANYOL BÜYÜKELÇİ DE TÖRENE KATILDI

İspanya Büyükelçisi Gonzalez Barba ise çok özel bir tören için toplandıklarını söyledi. Hasan Akıncıoğlu sayesinde İspanya'nın Antalya'da çok güzel temsil edildiğini belirten Barba, bu nişanın çok gecikmeli olduğunu aktardı. Konuşmasının ardından Barba, alkışlar eşliğinde madalyasını taktı.

35 SENE ÖNCE FAHRİ KONSOLOS OLDU

Hasan Akıncıoğlu da 35 sene önce konsolosluk öyküsünün başladığını söyledi. İspanya ve Antalya'nın çok benzer özellikleri olduğunu aktaran Akıncıoğlu, "Turizmin ilk yıllarında İspanya'dan Antalya'ya ticari heyetlerin gelmesinde aracı oldum. Gelen heyetler bizim turizmcilere destek oldu. Şimdi bizim turizmciler İspanya'ya kadar ürünlerini satar oldu. İlk raylı sistemin vagonları İspanya'da satın aldık. Bazı tarım firmalarımız İspanya'da tohumlarını satıyor. Bunlar benim için gurur vesilesi" dedi.

İSPANYA KRALLIĞI DEVLET LİYAKAT NİŞANI PAYESİ NEDİR?

İspanya Kralı VI. Felipe ve onun adına Nişan'ın Büyük Şansölyesi Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı tarafından taltif edilen nişan beratıdır. Bu ödül kendi alanlarında üstün başarı gösteren İspanyol vatandaşlarına ve ayrıca muhtelif vesilelerle İspanya ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkiler açısından üstün hizmetler veren diğer ülke vatandaşlarına da verilmektedir.



