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Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi

DHA

ANTALYA'nın Demre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Antalya'nın Demre ilçesinde, bahardan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, deniz keyfi yaptı. Turistler, Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıktı. Önce tekneden Batık Kenti izleyen turistler, ardından kara bağlantısı olmayan Kaleköy'ü fotoğrafladı. Kekova'nın güzelliklerini kayda alan tatilciler, koylarda yüzme molası verdi.
Rüzgarlı havaya rağmen kendilerini Kekova'nın mavi sularına bırakan çoğunluğu Rus turist, kulaç atarak denizin keyfini çıkardı. Turistler, yüzme molasının ardından tekrar Çayağzı Limanı'na döndü.
Kekova'da denize giren Rus Aleksandr Efanov, "Su çok mükemmeldi. Rusya'da yaz günü dahi böyle bir hava bulmak çok zor. Sezon sonu geldiğim için burada yüzeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu mevsimde denizde yüzmek rüya gibi oldu" dedi.
Rus Loginov İgor ise, "Beni bu tura ikna edenlere teşekkür ediyorum. Kekova mükemmel bir yer. Ülkemdeki havayla karşılaştırınca şu an burada adeta yazı yaşıyorum. Bu mevsimde denize girmek bir hayaldi. Burada gerçek oldu" diye konuştu.
Tur rehberi Mustafa Aslan da, "Kekova, doğa ile denizin bütünleştiği bir nokta. Dört mevsim sıcak. Dört mevsim burada yüzülüyor. Bunun örneğini misafirlerimiz yüzerek gösterdi. Hala deniz sıcak" ifadelerini kullandı. 

ANTALYA

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:19
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