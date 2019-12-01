Kızıltoprak’ta yenileme sürüyor

Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 22 bin 280 metrelik yol 39 bin 674.30 ton malzeme kullanılarak yenilenen Kızıltoprak Mahallesi’nde 2 bin 553 metrelik yenileme çalışması sürüyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin yol ve kaldırımlarını program çerçevesinde yenileyen Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’ndeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kızıltoprak Mahallesi’nde daha önce 22 bin 280 metrelik yol ve caddeyi 39 bin 674.30 ton malzeme kullanarak yenilediklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 2 bin 553 metrelik yol ve caddeyi 4530.64 ton sıcak asfalt kullanarak yeniliyor. Önce bozulmuş, deforme olmuş malzeme kazınıp, uzun ömürlü. Avrupa standartlarında sıcak asfalt kaplama yapılıyor. Doğalgaz, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizde yenileme çalışmalarımızı, program çerçevesinde yenilemeyi sürdürüyoruz” dedi.

ANTALYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:19

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