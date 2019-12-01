Muratpaşa Kadın Hentbol Takımında galibiyet sevinci

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Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ligin 8. Hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübü’nü 3227 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol 8. Hafta karşılaşmasında Muratapaşa Belediyespor, sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübünü 3227 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi 16 8 Muratpaşa Belediyesi’nin üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Paşa’nın Melekleri sahadan 3227 galip ayrıldı. Aldığı bu galibiyetle Muratpaşa Belediyespor ligde dördüncü sıraya yükseldi.

ANTALYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:19

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