Antalya’da kumar operasyonu 107 kişiye 34 bin lira ceza uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya’da kumar operasyonu 107 kişiye 34 bin lira ceza uygulandı

İHA

Antalya'da kumar suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, 107 şüpheliye 34 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya’da kumar operasyonu 107 kişiye 34 bin lira ceza uygulandı

Antalya’da kumar suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, 107 şüpheliye 34 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından son 1 hafta içerisinde Antalya’da kumar suçuyla ilgili yapılan operasyonlarda, 10 farklı adreste çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 13 şüpheliye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suç konusuyla alakalı adli işlem yapıldı.
Operasyonlarda, 10 bin TL paraya, yaklaşık 8 adet bilgisayara, 5 adet televizyon ve çok sayıda modeme, telefon ve kameraya el konuldu.
Aynı zamanda, yaklaşık 80 deste iskambil kağıdı 930 poker pulu ve çok sayıda oyun kartı ele geçirilirken, 107 şüpheliye toplam 34 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

ANTALYA

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele ...
Kadın otobüs şoförü kedileri için görevinden istifa etti Yavru ve engelli iki kedisini şoförlüğünü yaptığı otobüste taşıyan kadın sürücü, kedilerine daha çok vakit ayırabilmek için görevinden istifa etti Filiz Karetepe: "Problemlerimi ve taleplerimi ilettim ama ilgilenen olmadı" “Özgürlük ve bu canlara biraz daha fazla ulaşmak için tır şoförlüğünü deneyeceğim”
YEREL HABERLER Kadın otobüs şoförü kedileri için görevinden istifa ...
Sümer Ezgü ve Tamer Karadağlı'dan 'Hekimoğlu' düeti
YEREL HABERLER Sümer Ezgü ve Tamer Karadağlı'dan 'Hekimoğlu' düeti
Grinko, müzikseverle buluştu
YEREL HABERLER Grinko, müzikseverle buluştu
Antalyalılar şansı kovalıyor
YEREL HABERLER Antalyalılar şansı kovalıyor
Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma buldu
YEREL HABERLER Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma ...
Muratpaşa Kadın Hentbol Takımında galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Muratpaşa Kadın Hentbol Takımında galibiyet sevinci
Dışkı nakli hayat kurtarıyor Prof. Dr. Murat Törüner: “Dışkı nakli tedavisi yöntemiyle clostridioides difficile enfeksiyonuna bağlı ishaller tamamen geçebilir” “Bu dışkı naklini yaptığınız zaman hasta tamamen sağlığına kavuşuyor”
YEREL HABERLER Dışkı nakli hayat kurtarıyor Prof. Dr. Murat ...
Kızıltoprak’ta yenileme sürüyor
YEREL HABERLER Kızıltoprak’ta yenileme sürüyor
Bariyerlere çarpan lüks otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan lüks otomobil hurdaya döndü
Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi
Eğirdir'in tabandan bağlı olduğu Beyşehir Gölü de kurudu
YEREL HABERLER Eğirdir'in tabandan bağlı olduğu Beyşehir Gölü de ...
Kepez’de yeşil seferberliği
YEREL HABERLER Kepez’de yeşil seferberliği
Büyükşehir Şükrü Erbaş’ı okurlarıyla buluşturacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Şükrü Erbaş’ı okurlarıyla buluşturacak
Canlı yem bulamadığı için böcek çiftliği kurdu, tüm Türkiye'ye satıyor
YEREL HABERLER Canlı yem bulamadığı için böcek çiftliği kurdu, tüm ...
Sualtı hokey takımları Antalya’da kamp yaptı
YEREL HABERLER Sualtı hokey takımları Antalya’da kamp yaptı
Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Bakan Çavuşoğlu'dan İspanya'ya büyük övgü
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'dan İspanya'ya büyük övgü
Mustafa Kaplan: “Sahaya çıkarken böyle bir skor beklemiyorduk”
YEREL HABERLER Mustafa Kaplan: “Sahaya çıkarken böyle bir skor ...
Bakan Çavuşoğlu: "Diplomasi Forumu Mart 2020'de" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Herkesin elinde uzun menzilli füzeler var veya başka tehditler var. Bu tehditler esasen NATO'nun tehdidir. " Bize S-400'ü almayın diyen Amerika sınırdan Patriotları çekti, Almanya da çekti" "Sınırımızda hava savunma sistemi bataryalarını periyotları uzatacağını söyleyen tek ülke İspanya oldu, dolayısıyla İspanya Türkiye'nin gerçek dostudur"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Diplomasi Forumu Mart ...
Erol Bulut: “Pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0’lık bir galibiyet aldık”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0’lık ...
Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: 5-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: 5-0
Alanya´da denizde hortum çıktı
YEREL HABERLER Alanya´da denizde hortum çıktı
Süper Lig: A. Alanyaspor: 5 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Alanyaspor: 5 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X