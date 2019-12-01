Antalya’da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı

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Antalya’da uyuşturucu madde satışı yapacağı öğrenilen 3 şüpheli, 3 kilogram esrarla yakalandı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, Yükseliş Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapacakları bilgisi alınan İ.A., R.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler 3 kilogram esrarla yakalanarak, gözaltına alındı.

ANTALYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:19

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