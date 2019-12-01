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Zeytin toplamak için evden çıkan yaşlı kadın, 14 saat sonra bitkin halde bulundu Jandarmadan yaşlı ...

İHA

Zeytin toplamak için evden çıkan yaşlı kadın, 14 saat sonra bitkin halde bulundu Jandarmadan yaşlı kadın için nefes kesen kurtarma operasyonu Jandarma, gece boyunca aradığı kayıp yaşlı kadını bulup sırtında taşıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zeytin topladığı sırada bahçede kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından gece boyunca aranıp 14 saat sonra bulundu. Ekipler, çalılıklar arasında bitkin halde buldukları yaşlı kadını sırtında taşıdı.
Olay, dün Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklarıyla zeytin toplamaya giden Alzheimer hastası Şerife Baran (89), bahçede kayboldu. Baran’ın kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Çalışmada, iz takip köpekleri de kullanıldı. JAK timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, havanın yağmurlu olmasına rağmen, gece boyunca 89 yaşındaki yaşlı kadını aradı. Arama çalışması sabah saatlerine kadar devam etti.
Baran, bu sabah 08.00 sıralarında ormanlık alanın içerisinde çalılıklar arasında bulundu. Şerife Baran'ı bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, sırtlayarak yola kadar taşıdı. Öte yandan durum sağlık ekiplerine bildirildi. Baran, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Baran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA

01 Aralık 2019 Pazar

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