AESOB Başkanı Dere: "Kaçak tütün satışı önlenmeli"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, son dönemlerde artış gösteren kaçak sarma tütün satışına dikkat çekerek yasadışı tütün ticaretinin hem devleti hem de esnafı büyük zarara uğrattığını söyledi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Federasyonu’na bağlı Oda Başkanlarının katılımlarıyla, kaçak sigara ve tütün satışının önlenmesi amacıyla düzenlenen TESK 5. Çalıştayı’na katıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, kaçak sigara ve tütün ticaretinin 10 milyar liradan fazla vergi kaybına yol açtığını belirterek, “Kaçak sigara ile mücadelede önemli başarılar elde edildi fakat kaçak sarma tütün ve makaron ticareti hala yaygın bir şekilde satılıyor. Esnafımızın gelirinden ve devletin vergi kazancından çalan bu yasadışı ticarete esnaf ve sanatkarlar olarak karşı çıkıyoruz.” dedi.

Büfe, bakkal ve bayii esnafının evlerine ekmek götürebilmek amacıyla haksız rekabete karşı mücadele verdiklerini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Büfe, bakkal, bayii esnafımız günümüzün haksız rekabet koşullarında geçim sıkıntısı bir yandan, zincir marketler diğer bir yandan pek çok sorunla mücadele ediyor. Bunların yanı sıra esnafımız, kaçak sarma tütün ve makaron ticareti tehlikesi ile karşı karşıya. Bu kaçak faaliyetler hem devletin hem de esnafımızın gelirinden çalıyor. Kaçak tütün ve makaron ticareti ile ilgili cezalar 2017 yılında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na eklenmişti. Ancak bu cezaların uygulaması 2 kere ertelenerek 2020 yılının Temmuz ayına bırakıldı. Esnaf ve sanatkarlar olarak, cezaların hızlı ve caydırıcı bir şekilde yürürlüğe alınması talep ediyoruz.” diye konuştu.

ANTALYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:19

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