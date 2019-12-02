Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira

DHA

ANTALYA'da 'altın portakal' olarak da adlandırılan turunçgillerin atası kamkat, meyve vermeye başladı. Önceden sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat, artık bahçelerde üretiliyor ve toplam üretim miktarı 6 bin tona kadar yükseldi. Kilosu 20 TL'ye alıcı bulan kamkat, ilk defa kuru meyveye de dönüştürüldü.

ANTALYA'da 'altın portakal' olarak da adlandırılan turunçgillerin atası kamkat, meyve vermeye başladı. Önceden sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat, artık bahçelerde üretiliyor ve toplam üretim miktarı 6 bin tona kadar yükseldi. Kilosu 20 TL'ye alıcı bulan kamkat, ilk defa kuru meyveye de dönüştürüldü.
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM), Türkiye'ye uzun yıllar önce yurtdışından getirdiği ve son yıllara kadar peyzaj ve süs amaçlı kullanılan kamkatın yenilebilir olması nedeniyle Antalya bölgesinde bahçe üretimi yaygınlaştı. Turunçgillerin en küçük meyvesi olan kamkatta sezon başladı. BATEM'e ait narenciye bahçelerinde yıllık 10 tona yakın meyve toplanırken, il genelindeki üretiminin ise 6 bin tona ulaştığı açıklandı. Kamkat, bu yıl kilogramı 20 TL'den satışa sunuluyor.
ALTIN PORTAKAL
BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, portakal, mandalina, bergamot, limon gibi turunçgiller ailesinden kamkatın, 'turunçgillerin mücevheri' veya 'altın portakal' olarak anıldığını söyledi. Ünlü, biçiminin limona, renginin de portakala benzediğini aktardı. Limon ve portakal kabuğu soyularak yenilirken kamkatın kabuğunu soymadan yenilebildiğini kaydeden Ünlü, "Kokusu bergamotu andırır. Elinizde tuttuğunuzda uzun süre kokusu gitmez" dedi.
BİLİM DÜNYASINDAKİ İSMİ 'FORTUNELLA'
Kamkatın bilim dünyasında 'fortunella' olarak adlandırıldığını belirten Abdullah Ünlü, "Fortunella adını, 1812-1880 yılları arasında İskoçyalı bahçecilik uzmanı Robert Fortune'nin soyadından alıyor. Fortune, Çin'de yaşadığı yıllarda sürekli ilginç bitkileri toplamış ve İngiltere'ye götürmüş. Batı dünyası bu birikimin içinde yer alan kamkatla, Fortune sayesinde tanışmış. Turunçgillerin atası olan kamkatın peyzaj, süs amaçlı kullanılırken son yıllarda artık tüketimi de ciddi oranda arttı" diye konuştu.
KAMKAT BAHÇELERİ KURULUYOR
Kamkatın narenciyeler içinde soğuğa en dayanıklı tür olduğunun belirlendiğini anlatan Ünlü, "Antalya bölgesinde kamkat üretimi hızla artmaya başladı. Şimdi portakal bahçesi gibi kamkat bahçeleri kuruluyor. Kamkatı yaş olarak tüketebildiğimiz gibi kurusu da yapılıyor. Ürünleri işleyip bir katma değer getirdiğiniz zaman ülke ekonomisine daha çok katkı sağlanabiliyor" dedi.
BATEM'İN ÜRETİMİ 10 TON
Özellikle Serik bölgesinde kamkat bahçeleri kurulduğuna işaret eden Ünlü, "BATEM olarak yıllık 10 tona yakın ürün satışımız var. Bölgedeki üretim ise 6 bin tona yakın. Çoğunu yaş, işlenmemiş olarak satıyoruz. Pazarlarda da görüyorsunuzdur, kilosu 10-20 lira arasında talep bulan bir ürün. Özellikle kasımaralık ayları narenciye üretiminde hasat mevsimidir ve kamkat hasadı da başladı. C vitamini açısından çok yüksek besin değerine sahip. Portakal gibi soyma zahmeti yok. Rahatlıkla ısırarak, kabuğuyla yenilen bir tür" diye konuştu.
KURU MEYVE OLARAK DA TÜKETİLİYOR
Daha uzun süre saklanabilmesi için kamkatı fırında kurutarak, kuru meyve satışı yaptıklarını da söyleyen Ünlü, "Evlerde hobi amaçlı saksıda üretimi yaygınlaştı. Çok büyük ağaç olmadığı için gerekli sıcaklık ortamı sağlandığında ev içi veya balkonda yetiştirilebiliyor. Antalya dışından da çok talep var. Çünkü eksi 10 dereceye kadar dayanıklı ve fidan satışlarımız 15 TL'den başlıyor" dedi.

ANTALYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 ...
Döşemealtı'nın kanalizasyon sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Döşemealtı'nın kanalizasyon sorunu çözülüyor
Dev tavla Putin'e hediye edilecek
YEREL HABERLER Dev tavla Putin'e hediye edilecek
Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi
El feneriyle iletişim, biyonik kulakla sona erdi
YEREL HABERLER El feneriyle iletişim, biyonik kulakla sona erdi
Tütüncü’den zeytin hasatı
YEREL HABERLER Tütüncü’den zeytin hasatı
Perçin: “İnandık, başardık her zaman yanında olacağız”
YEREL HABERLER Perçin: “İnandık, başardık her zaman yanında ...
12 katlı apartmanın çatısından aşağı sarkan genç kadını film izler gibi izlediler Genç kadının çatıdaki tehlikeli hareketlerini kimi vatandaş cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınladı, kimi de sinemada film izler gibi cips yiyerek izledi Yaklaşık 3 saatte ikna edilen kadın, çıkışta gazetecilerin ‘neden yaptınız’ sorusuna, “Çaresiz kadınlara saldıranları çekin” diyerek tepki gösterdi
YEREL HABERLER 12 katlı apartmanın çatısından aşağı sarkan genç ...
Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla girdi Kente 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında gelen turist sayısı 15 milyonu aştı
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla ...
Antalya- Konya yolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda kar yağışı
AESOB Başkanı Dere: "Kaçak tütün satışı önlenmeli"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Kaçak tütün satışı önlenmeli"
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 15 ...
Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
Kemerspor 2003 - Elazığ Belediye Spor FK: 0-4
YEREL HABERLER Kemerspor 2003 - Elazığ Belediye Spor FK: 0-4
Konyaaltı Belediyesi’nden Çandır Kuru Fasulye Şenliği
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden Çandır Kuru Fasulye Şenliği
Aniden çıkan şiddetli rüzgar seyyar esnafa zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Aniden çıkan şiddetli rüzgar seyyar esnafa zor anlar ...
Alanya’da art arda hortumlar Dün çıkan hortumun ardından Alanya bugün yine hortuma sahne oldu Muhteşem doğa olayı cep telefonlarıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Alanya’da art arda hortumlar Dün çıkan hortumun ...
Zeytin toplamak için evden çıkan yaşlı kadın, 14 saat sonra bitkin halde bulundu Jandarmadan yaşlı kadın için nefes kesen kurtarma operasyonu Jandarma, gece boyunca aradığı kayıp yaşlı kadını bulup sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Zeytin toplamak için evden çıkan yaşlı kadın, 14 saat ...
Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda dünya denizcilik tarihi değişecek
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda ...
Bakan Çavuşoğlu: "Macron Sarkozy'den beter çıktı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Fransa Avrupa'nın en geri ülkesidir" "Çocuğunu okula bırakmak isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Macron Sarkozy'den beter ...
Antalya’da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" "TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanal İstanbul ...
Ukraynalı turist milyonluk araçla kaza yaptı
YEREL HABERLER Ukraynalı turist milyonluk araçla kaza yaptı
Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X