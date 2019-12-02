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Tütüncü’den zeytin hasatı

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'da başlayan zeytin hasatı kapsamında Duacı Mahallesi'nde çiftçilerle zeytin topladı.

Tütüncü’den zeytin hasatı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’da başlayan zeytin hasatı kapsamında Duacı Mahallesi’nde çiftçilerle zeytin topladı.
Tütüncü, ev ziyareti için gittiği Duacı Mahallesi’nde, bahçelerinde zeytin toplayan çiftçilere “Yardıma ihtiyacınız var mı?”, diye sordu. “Var”, cevabı üzerine Tütüncü, bahçeye giderek, Duacı sakinleriyle zeytin topladı.

“Hayat paylaştıkça güzel”
Antalya’da zeytin hasadı vakti olduğunu belirten Tütüncü, "Duacı Mahallemizde bahçelerinde zeytin toplayan hemşehrilerimize yardıma ihtiyacınız var mı, diye sordum. Hemşehrilerim de gel, dediler. Birlikte zeytin toplayarak, güzel bir vakti paylaştık. Hayat paylaştıkça güzel oluyor. Hasat döneminde zeytin üreticilerimize kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Kepez zeytin bahçesi oluyor
Kepez’i, zeytin bahçesi haline getirmeye çalıştıklarının altını çizen Tütüncü, "Zeytini, hem Akdeniz Bölgesi'nin bitkisi olması hem de kutsal meyve olması bakımından önemsiyoruz. Kepez’in dününde ve bugününde zeytin üretiminin önemli bir yeri var. Varsak ormanlarında gün yüzüne çıkardığımız ve arkeopark olarak kent kültürüne kazandırdığımız 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome, Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim şehriydi. Günümüzde, ilçemizin kırsal mahallelerinde zeytin üretimi devam ediyor. Belediye olarak anıtsal niteliği olan ağaçları, meydanlara, bulvarlara ve yeşil alanlara diktik, dikmeye de devam edeceğiz. DokumaPark’ta ve diğer yeşil alanların içerisinde zeytin ağacı bahçeleri oluşturduk. Bu bahçelerin sayısını artıracağız. Yine, zeytin müzesi kurma çalışmamız da var" diye konuştu.

ANTALYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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