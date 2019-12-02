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Döşemealtı'nın kanalizasyon sorunu çözülüyor

İHA

Antalya'nın en büyük merkez ilçesi Döşemealtı'nda yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorunu için ilk adım atıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in girişimleri sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında 31 kilometre uzunluğunda ki birinci etap kanalizasyon hattı inşaatına başladı. Kanalizasyon çalışmaları 2 yıl içinde tamamlanacak.

Antalya’nın en büyük merkez ilçesi Döşemealtı'nda yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorunu için ilk adım atıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in girişimleri sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında 31 kilometre uzunluğunda ki birinci etap kanalizasyon hattı inşaatına başladı. Kanalizasyon çalışmaları 2 yıl içinde tamamlanacak.

Neşter vuruldu
Antalya’yı alt yapı sorunu bulunmayan bir dünya kenti yapmak için yatırım seferberliği başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı'nda yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için ilk etap çalışmalarına başladı. Yaklaşık 31 kilometreyi bulacak kanalizasyon inşaatı onlarca insana da istihdam imkanı sağlıyor.

Kanalizasyon hatları döşeniyor
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in girişimleri sonucu; modern ve sağlıklı bir kentleşme için başlatılan çalışmalar kapsamında Altınkale Mahallesi Orhan Veli Caddesi ve devamında 1000'lik ana kollektör hattı çalışmaları yürütülüyor. Bahçeyaka Mahallesi Hacı Hüseyin Altun Caddesi'nde ise 500'lük şebeke kollektörlerinin montajı yapılıyor.

2 yıl sürecek
Döşemealtı'nın en büyük sorununun çözümü için başlatılan ilk etap çalışmaları 2 yıl içinde tamamlanacak. Döşemealtı'nda 18 milyon 750 bin liraya mal olması planlanan ilk etap kanalizasyon çalışmalarında 31 bin 270 metrelik hat döşenecek. İlçeye kazandırılacak kanalizasyon şebekesi tamamlandıktan sonra mevcut şebekeye bağlanacak.
Döşemealtı’nın Antalya’nın kuzey yıldızı olduğunu özellikle son 5 yılda yapılan yatırımlarla çağdaş ve modern bir kent kimliği kazandığını söyleyen Belediye Başkanı Turgay Genç yaptığı açıklamasında, “İlçemiz için çok önemli olan alt yapı sorununu Antalya Büyükşehir Belediyemize bağlı ASAT Genel Müdürlüğü yatırımı ile çözüyoruz. Çalışmaların ilk etabı başladı ve 2 yıl içerisinde yaklaşık 18 milyon liralık bir yatırım yapılarak 31 bin 270 metre uzunluğunda kanalizasyon ağı kurulmuş olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile seçimlerden önce yaptığımız ziyaretler ve toplantılarda vatandaşlarımıza Döşemealtı’nın kanalizasyon sorununu çözeceğimize dair söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımız başladı. Amacımız Döşemealtı’nı Antalya’mıza yakışır nitelikte gelecek nesillere taşımaktır. ” dedi.

ANTALYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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