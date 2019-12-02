Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Soylu: "Sınır güvenlik sistemleri yaptık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Operasyon ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede operasyon sayımızı arttırırken, operasyon stratejimizi de nasıl değiştirdiğimizi okumalıyız. Her türlü kaçakçılığa karşı mücadele ederken, yüksek teknolojili, termal kameralı, güvenlik yolları olan, entegre sınır güvenlik sistemleri yaptığımızı da bilmeliyiz" dedi.

Bakan Soylu: "Sınır güvenlik sistemleri yaptık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Operasyon stratejimizi nasıl değiştirdiğimizi okumalıyız" "Nüfus ve vatandaşlıkta yıllık işlem hacmi yaklaşık 50 milyona yükseldi" "Türkiye’nin son 17 yıldaki başarısını yerli malı İHA ve duble yol yapmakla, havaalanı sayısının 56 olmasıyla tarif etmek artık yeterli değil" "56 havaalanından birinin Hakkari Yüksekova’da, birinin Şırnak’ta olduğunu görebilirsek işte o zaman bu 17 yıllık dönüşümü doğru şekilde tarif etmiş oluruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede operasyon sayımızı arttırırken, operasyon stratejimizi de nasıl değiştirdiğimizi okumalıyız. Her türlü kaçakçılığa karşı mücadele ederken, yüksek teknolojili, termal kameralı, güvenlik yolları olan, entegre sınır güvenlik sistemleri yaptığımızı da bilmeliyiz" dedi.
Antalya'da "İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi. Bir hafta sürecek seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin son 17 yıldaki başarısını yerli malı İHA ve duble yol yapmakla, havaalanı sayısının 56 olmasıyla tarif etmenin artık yeterli olmadığını ifade etti. Soylu, "Yerli malı İHA ile terörü nasıl bitirdiğimizi, o duble yolu 2 bin 286 rakımdaki Kars hanlar geçidinden geçirmeyi, o 56 havaalanından birinin Hakkari Yüksekova’da, birinin Şırnak’ta olduğunu görebilirsek işte o zaman bu 17 yıllık dönüşümü doğru şekilde tarif etmiş oluruz. Nicelik açısından değil, bu dönüşüme nitelik açısından bakmalıyız. İçişleri Bakanlığı bünyesinde terörle mücadelede operasyon sayımızı arttırırken, operasyon stratejimizi de nasıl değiştirdiğimizi de okumalıyız. Her türlü kaçakçılığa karşı mücadele ederken, yüksek teknolojili, termal kameralı, güvenlik yolları olan, entegre sınır güvenlik sistemleri yaptığımızı da bilmeliyiz. Trafik kazalarında ölüm oranlarını yüzde 28.5 azaltırken, elimizde bir strateji belgesi ve eylem planı olduğunu bilmeliyiz. İçişleri Bakanlığı bünyesinde takip ettiğimiz dijital dönüşümü, bürokrasinin azaltılmasına ilişkin projelerimizi, buradan sağlanan zaman ve para tasarrufunu, modern hükümet konaklarından, yeni nesil 112 acil çağrı merkezlerine kadar ortaya koyduğumuz yeni anlayış üzerinden Türkiye’ye bakabilmeli ve yaşanan değişimi doğru okuyabilmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Yıllık işlem hacmi yaklaşık 50 milyona yükseldi"
Nüfus Vatandaşlık İşleri'nin, İçişleri Bakanlığının ve devlet geleneğinin en asli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Soylu, "Bugün bu kurum, biyometrik verilerle pasaport, ehliyet ve kimlik kartını bir arada verme gibi büyük değişimlere kısa zamanda uyum sağlayabilmişse, bunun altındaki güç yüzyıllara dayanan köklü tecrübemizdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzden, ülke genelinde bin 328 noktadan günde 250 bin vatandaşımız hizmet almaktadır. Bildiğiniz gibi, ehliyet ve pasaport işlemlerinin de devriyle büyük bir iş yükü ve bunun gerektirdiği yatırımlar söz konusu oldu. Yeni nüfus müdürlüğü konsepti işte bu yeni dönemin ihtiyaçları gözetilerek oluşturuldu. Özellikle personel takviyemiz ve yeni randevu verme sistemimizle, randevu verme süresi 1 güne, işlem süreleri 8 dakikaya düştü. 2017 yılından sonra yıllık işlem hacmi yaklaşık 50 milyona yükseldi. 3’ü bir yerde projesiyle, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı için tek başvuru ve bir kez verilen parmak izi, fotoğraf ve imza ile işlem gerçekleştirilir hale geldi. Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan sonra 3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor" diye konuştu.

"2019 yıl sonu itibarıyla 44 il ve 11 milyon yapı"
Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) Türkiye’nin dijital alandaki mega projelerinden biri olduğunu kaydeden Soylu, "Nüfusa ait bilgilerin tek bir veri tabanında birleştirmesi suretiyle pek çok alanda bürokrasinin azaltılmasına, doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşılabilmesine imkan veren bir sistem. Bu sistemle hem yapı ruhsatı başvuruları elektronik ortama aktarılabilecek, hem yerel yönetimlerin dijital dönüşümüne katkı verilecek, hem suç ve suçluların takibinde önemli bir avantaj elde edilecek, hem de ulaşım sağlık, eğitim gibi ulusal hizmetlerin sunumu ile ilgili mekansal analizlerin sağlıklı şekilde yapılması sağlanabilecektir. 2019 yıl sonu itibarıyla 44 il ve 11 milyon yapının MAKS sistemine entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bu projemiz de nüfus ve vatandaşlık hizmetleri genel müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bir diğer önemli projemiz de Dijital Arşiv Projesidir. Bildiğiniz gibi, elinizde bilgi olması yetmiyor, bilgiye ulaşımın da pratik, hızlı ve doğru sonuç veren bir yapıda olması gerekiyor. etrafımızdaki bütün sistemler dijitalleşirken, yıllardır biriktirdiğimiz kayıtların defterlerde kalmış olması, aslında kendi adına bir sorun ve bir bürokratik yük oluşturuyor. İşte bunu gidermek için, tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık. Halihazırda 251 milyon belge sisteme aktarıldı, sadece 2019 yılında yaklaşık 60 milyon belge aktarıldı ve proje 2020 yılında da tamamlanmış olacaktır. Depolama maliyetinden tutun, arşive erişim hizmetlerinden yıllık ortalama 75 bin belgenin basım masrafına kadar önemli bir tasarruf söz konusu olacaktır. İstediğimiz belgeye sağlıklı şekilde hızlıca ulaşabilmemiz ise bana göre bu projenin asıl çıktısıdır" dedi.

ANTALYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kınık’ta gol yağmuru
YEREL HABERLER Kınık’ta gol yağmuru
1. Uluslararası Yörük Sempozyumu başlıyor Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: “ Yörük kültürü Türk milletinin yaşam şeklidir ” Akdeniz Üniversitesi YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu: “Kaybolmaya yüz tutmuş Yörük kültürünün milli unsurlara ait öğelerini tekrar gün yüzüne çıkarmak, mevcutta olanları korumak ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER 1. Uluslararası Yörük Sempozyumu başlıyor Muratpaşa ...
Hormonal bozukluğa bağlı erkek kısırlığında ilaç umudu Op. Dr. Egemen İşgören: “Hormonal bir dengesizlik söz konusuysa bu durum ilaç ile tedavi edilerek menide sperm hücresi çıkma ve hatta kendiliğinden çocuk sahibi olma ihtimali yüksektir” “Genetik nedenlerle sperm üretimi bozulmuş ise büyük oranda ilaç tedavilerine yanıt alınabilir”
YEREL HABERLER Hormonal bozukluğa bağlı erkek kısırlığında ilaç umudu Op. ...
Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 ...
Döşemealtı'nın kanalizasyon sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Döşemealtı'nın kanalizasyon sorunu çözülüyor
Dev tavla Putin'e hediye edilecek
YEREL HABERLER Dev tavla Putin'e hediye edilecek
Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi
Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira
YEREL HABERLER Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira
El feneriyle iletişim, biyonik kulakla sona erdi
YEREL HABERLER El feneriyle iletişim, biyonik kulakla sona erdi
Tütüncü’den zeytin hasatı
YEREL HABERLER Tütüncü’den zeytin hasatı
Perçin: “İnandık, başardık her zaman yanında olacağız”
YEREL HABERLER Perçin: “İnandık, başardık her zaman yanında ...
12 katlı apartmanın çatısından aşağı sarkan genç kadını film izler gibi izlediler Genç kadının çatıdaki tehlikeli hareketlerini kimi vatandaş cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınladı, kimi de sinemada film izler gibi cips yiyerek izledi Yaklaşık 3 saatte ikna edilen kadın, çıkışta gazetecilerin ‘neden yaptınız’ sorusuna, “Çaresiz kadınlara saldıranları çekin” diyerek tepki gösterdi
YEREL HABERLER 12 katlı apartmanın çatısından aşağı sarkan genç ...
Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla girdi Kente 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında gelen turist sayısı 15 milyonu aştı
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla ...
Antalya- Konya yolunda kar yağışı
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda kar yağışı
AESOB Başkanı Dere: "Kaçak tütün satışı önlenmeli"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Kaçak tütün satışı önlenmeli"
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 15 ...
Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
Kemerspor 2003 - Elazığ Belediye Spor FK: 0-4
YEREL HABERLER Kemerspor 2003 - Elazığ Belediye Spor FK: 0-4
Konyaaltı Belediyesi’nden Çandır Kuru Fasulye Şenliği
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden Çandır Kuru Fasulye Şenliği
Aniden çıkan şiddetli rüzgar seyyar esnafa zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Aniden çıkan şiddetli rüzgar seyyar esnafa zor anlar ...
Alanya’da art arda hortumlar Dün çıkan hortumun ardından Alanya bugün yine hortuma sahne oldu Muhteşem doğa olayı cep telefonlarıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Alanya’da art arda hortumlar Dün çıkan hortumun ...
Zeytin toplamak için evden çıkan yaşlı kadın, 14 saat sonra bitkin halde bulundu Jandarmadan yaşlı kadın için nefes kesen kurtarma operasyonu Jandarma, gece boyunca aradığı kayıp yaşlı kadını bulup sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Zeytin toplamak için evden çıkan yaşlı kadın, 14 saat ...
Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda dünya denizcilik tarihi değişecek
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda ...
Bakan Çavuşoğlu: "Macron Sarkozy'den beter çıktı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Fransa Avrupa'nın en geri ülkesidir" "Çocuğunu okula bırakmak isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Macron Sarkozy'den beter ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X