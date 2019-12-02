AÜ'de, “Sizin Evde İnsan Hakları Var mı?” paneli düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) ve Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Evde İnsan Hakları Var mı?” konulu panel, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.



Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen panelin açılış konuşmasını KATCAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Kutlar yaptı.



Sadece kadına değil, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir canlıya şiddetin uygulanmadığı güzel yarınlara ulaşmanın en büyük temennisi olduğunu dile getiren Kutlar, “Şiddet suçtur ortak olmayalım, seyirci kalmayalım. Şiddeti önleme konusunda hükümetlere, kamu ve özel kuruluşlara, işverenlere yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya büyük görevler düşmektedir. Ancak vatandaşlar olarak bizlere düşen görevler de, yakınımızda yöremizde komşumuzda meydana gelen şiddet eylemlerine duyarsız kalmamak, mağdurlara destek olmak ve devletin görevlerini yerine getirdiğinin takipçisi olmak.” diye konuştu.



Dr. Kutlar, özellikle şiddeti sessizce izlemek, fotoğraflamak, videoya çekip sosyal medyadan paylaşmak yerine 155 veya 183’ü arayarak bir an önce olaya müdahale edilmesini sağlamanın toplumdaki tüm bireyler üzerinde hayati bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.



Açılış konuşmasının ardından İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde MEF Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Nihan Kaya, Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan Psikolog Emine Anadol ve Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Av. Esra Gençer Özdemir birer konuşma gerçekleştirdi. Kadına şiddetin her şeyden önce bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden konuşmacılar konuyu akademik, psikolojik ve hukuki boyutlarıyla ele aldılar.



ANTALYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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